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Ссора двух молодых девушек в Гродно закончилась поножовщиной

30.09.2017 16:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 сен – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении 18-летней жительницы Гродно, которая подозревается в нанесении ножевой раны девушке, сообщили Sputnik в субботу в УВД Гродненского облисполкома.

Ссора двух молодых девушек в Гродно закончилась поножовщиной
© Sputnik / Виктор Толочко
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По информации гродненской милиции, инцидент между двумя девушками произошел в областном центр на текущей неделе. В результате одна из них – 19-летняя гродненка – была с проникающим ножевым ранением живота доставлена в больницу.

"Все детали событий еще будут выявлены в рамках предварительного расследования, но уже установлен мотив – ревность", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что 18-летняя подозреваемая нигде не учится и не работает. 

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по ст. 149 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Ее санкция в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Сейчас сотрудники правоохранительных органов областного центра выясняют детали произошедшего.

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