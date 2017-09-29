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Ссора двух молодых девушек в Гродно закончилась поножовщиной
30.09.2017 16:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении 18-летней жительницы Гродно, которая подозревается в нанесении ножевой раны девушке, сообщили Sputnik в субботу в УВД Гродненского облисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации гродненской милиции, инцидент между двумя девушками произошел в областном центр на текущей неделе. В результате одна из них – 19-летняя гродненка – была с проникающим ножевым ранением живота доставлена в больницу.
"Все детали событий еще будут выявлены в рамках предварительного расследования, но уже установлен мотив – ревность", – сказали в УВД.
Там также сообщили, что 18-летняя подозреваемая нигде не учится и не работает.
В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по ст. 149 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Ее санкция в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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Сейчас сотрудники правоохранительных органов областного центра выясняют детали произошедшего.
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