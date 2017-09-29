Ссора двух молодых девушек в Гродно закончилась поножовщиной

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении 18-летней жительницы Гродно, которая подозревается в нанесении ножевой раны девушке, сообщили Sputnik в субботу в УВД Гродненского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Мужчина с ножом изнасиловал девушку в Гомеле

По информации гродненской милиции, инцидент между двумя девушками произошел в областном центр на текущей неделе. В результате одна из них – 19-летняя гродненка – была с проникающим ножевым ранением живота доставлена в больницу.

"Все детали событий еще будут выявлены в рамках предварительного расследования, но уже установлен мотив – ревность", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что 18-летняя подозреваемая нигде не учится и не работает.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по ст. 149 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Ее санкция в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.