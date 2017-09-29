В Светлогорске возле озера обнаружен труп мужчины

Вечером 29 сентября в Светлогорске, возле водоема в микрорайоне Светоч, был обнаружен труп мужчины, сообщает местное издание « Ранак ».



Место гибели светлогорчанина. Фото с сайта ranak.by

Первой тело мужчины обнаружила его жена. Оба супруга были гражданами России, но жили в Светлогорске. Мужчина состоял на диспансерном учете в Брянске как больной эпилепсией. Там же был прописан и получал лекарства.

По словам жены, утром в день смерти у мужа случился «небольшой приступ болезни, однако все вроде бы закончилось благополучно». Вечером он отправился на рыбалку. Через некоторое время супруга обеспокоилась его долгим отсутствием и пошла к озеру. Там она увидела мужа лежащим в воде лицом вниз. Она попыталась вытащить его из воды, ей помогали прохожие.

Вызов в скорую помощь поступил 29 сентября в 19.45. Медики выехали на место и констатировали смерть мужчины. На место также прибыли представители РОВД и Следственного комитета. По факту смерти мужчины проводятся следственные действия. Точная причина гибели станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.