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Пятибалльное землетрясение произошло в китайской провинции Сычуань

30.09.2017 18:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 сен – Sputnik. Землетрясение, магнитуда которого составила 5,4 балла, произошло юго-западной китайской провинции Сычуань, сообщил сейсмологический центр КНР.

Пятибалльное землетрясение произошло в китайской провинции Сычуань
© Pixabay
Мощные подземные толчки зафиксированы у берегов Фиджи

Сейсмологи зафиксировали толчки в 14:14 (09:14 по минскому времени) вблизи города Гуанъюань. Очаг землетрясения располагался на глубине 13 километров.

В связи с произошедшим было принято решение приостановить движение скоростных составов между городами Чунцин и Чэнду, не ходят в настоящее время и поезда в города Цзянъю и Гуанъюань.

Сейчас специалисты проверяют железнодорожное полотно и объекты инфраструктуры, чтобы обеспечить безопасность перевозки пассажиров.

К настоящему времени никакой информации о разрушениях или жертвах землетрясения не поступило.

В текущем месяце это не первое землетрясение. 19 сентября в Мексике были зафиксированы толчки магнитудой 7,1. В Мехико были разрушены десятки домов. Впоследствии произошли еще два землетрясения магнитудой 5,8 и 6,1. По последним официальным данным, всего в стране погибли 358 человек.    

 
Теги: Минск
 
 
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К настоящему времени никакой информации о разрушениях или жертвах землетрясения не поступило.

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