Пятибалльное землетрясение произошло в китайской провинции Сычуань

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Землетрясение, магнитуда которого составила 5,4 балла, произошло юго-западной китайской провинции Сычуань, сообщил сейсмологический центр КНР.



© Pixabay Мощные подземные толчки зафиксированы у берегов Фиджи

Сейсмологи зафиксировали толчки в 14:14 (09:14 по минскому времени) вблизи города Гуанъюань. Очаг землетрясения располагался на глубине 13 километров.

В связи с произошедшим было принято решение приостановить движение скоростных составов между городами Чунцин и Чэнду, не ходят в настоящее время и поезда в города Цзянъю и Гуанъюань.

Сейчас специалисты проверяют железнодорожное полотно и объекты инфраструктуры, чтобы обеспечить безопасность перевозки пассажиров.

К настоящему времени никакой информации о разрушениях или жертвах землетрясения не поступило.

В текущем месяце это не первое землетрясение. 19 сентября в Мексике были зафиксированы толчки магнитудой 7,1 . В Мехико были разрушены десятки домов. Впоследствии произошли еще два землетрясения магнитудой 5,8 и 6,1. По последним официальным данным, всего в стране погибли 358 человек.