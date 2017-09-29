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Пятибалльное землетрясение произошло в китайской провинции Сычуань
30.09.2017 18:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен – Sputnik. Землетрясение, магнитуда которого составила 5,4 балла, произошло юго-западной китайской провинции Сычуань, сообщил сейсмологический центр КНР.
Сейсмологи зафиксировали толчки в 14:14 (09:14 по минскому времени) вблизи города Гуанъюань. Очаг землетрясения располагался на глубине 13 километров.
В связи с произошедшим было принято решение приостановить движение скоростных составов между городами Чунцин и Чэнду, не ходят в настоящее время и поезда в города Цзянъю и Гуанъюань.
Сейчас специалисты проверяют железнодорожное полотно и объекты инфраструктуры, чтобы обеспечить безопасность перевозки пассажиров.
К настоящему времени никакой информации о разрушениях или жертвах землетрясения не поступило.
В текущем месяце это не первое землетрясение. 19 сентября в Мексике были
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К настоящему времени никакой информации о разрушениях или жертвах землетрясения не поступило.
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