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Скутерист попал в реанимацию после столкновения с VW в Гродно

30.09.2017 19:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 сен – Sputnik. Водитель скутера получил тяжелые травмы и был помещен в реанимационное отделение больницы в Гродно после столкновения с легковым автомобилем, сообщили Sputnik в субботу в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Скутерист попал в реанимацию после столкновения с VW в Гродно
© Фото: ГАИ Минска
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Авария произошла накануне на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Карского, за рулем Volkswagen находилась водитель-женщина.

"Девушка видела дорожный знак "Уступи дорогу", не останавливаясь, она въехала на перекресток, где в район водительской двери последовал удар", – сказали в ГАИ.

По информации Госавтоинспекции виновница ДТП остановила свой автомобиль только за перекрестком.

В результате аварии водитель скутера получил тяжелые ранения и был доставлен скорой в реанимацию.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Виновница ДТП не пропустила скутер и остановила свой автомобиль только за перекрестком.

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