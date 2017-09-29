Скутерист попал в реанимацию после столкновения с VW в Гродно

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Водитель скутера получил тяжелые травмы и был помещен в реанимационное отделение больницы в Гродно после столкновения с легковым автомобилем, сообщили Sputnik в субботу в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла накануне на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Карского, за рулем Volkswagen находилась водитель-женщина.

"Девушка видела дорожный знак "Уступи дорогу", не останавливаясь, она въехала на перекресток, где в район водительской двери последовал удар", – сказали в ГАИ.

По информации Госавтоинспекции виновница ДТП остановила свой автомобиль только за перекрестком.

В результате аварии водитель скутера получил тяжелые ранения и был доставлен скорой в реанимацию.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.