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Скутерист попал в реанимацию после столкновения с VW в Гродно
30.09.2017 19:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен – Sputnik. Водитель скутера получил тяжелые травмы и был помещен в реанимационное отделение больницы в Гродно после столкновения с легковым автомобилем, сообщили Sputnik в субботу в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
© Фото: ГАИ Минска
Авария произошла накануне на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Карского, за рулем Volkswagen находилась водитель-женщина.
"Девушка видела дорожный знак "Уступи дорогу", не останавливаясь, она въехала на перекресток, где в район водительской двери последовал удар", – сказали в ГАИ.
По информации Госавтоинспекции виновница ДТП остановила свой автомобиль только за перекрестком.
В результате аварии водитель скутера получил тяжелые ранения и был доставлен скорой в реанимацию.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.
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Виновница ДТП не пропустила скутер и остановила свой автомобиль только за перекрестком.
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