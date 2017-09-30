ТВ: на борту аварийно севшего в Канаде самолета A380 было 520 человек

МИНСК, 30 сен – Sputnik. На борту лайнера Airbus A380 французской авиакомпании Air France, совершившего аварийную посадку в Канаде, было 520 пассажиров, сообщил телеканал BFMTV.

ЧП с пассажирским самолетом произошло в субботу: воздушное судно, летевшее из Парижа в Лос-Анджелес через Атлантический океан, было вынуждено приземлиться в канадском городе Гус-Бей из-за отказа одного из двигателей.

Как сообщили в эфире телеканала, на борту Airbus A380 находились 520 пассажиров. Одна из них рассказала, что сначала все услышали шум, похожий на взрыв, после чего корпус самолета завибрировал. По словам женщины, пассажирам объявили, что оторвалась обшивка одного из двигателей.

В Air France а квалифицировали происшествие как серьезное. "Экипаж принял решение приземлиться в аэропорту Гус-Бей из-за серьезной неполадки", — говорится в заявлении перевозчика. В компании также заявили, что экипаж воздушного судна прекрасно справился с инцидентом.

Как ранее стало известно, посадка самолета прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал.