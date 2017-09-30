Картину Ренуара украли из аукционного дома во Франции перед торгами

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Полотно известного художника Пьера Огюста Ренуара было похищено из здания аукционного дома, находящегося в городе Сен-Жермэн-ан-Ле, где 1 октября оно должно было выставляться на торги, сообщило издание Parisien .



© AFP/ PAUL ELLIS Эскиз обнаженной Моны Лизы обнаружили в одном из французских музеев

Украли картину размерами 14 на 12,2 сантиметра, носящую название "Портрет молодой девушки со светлыми волосами".

По информации газеты, это произведение Ренуара было главным лотом планировавшегося аукциона, на который выставлялись 485 предметов искусства. Предполагалось, что за картину организаторы могли выручить от 25 до 30 тысяч евро.

Saint-Germain-en-Laye: un tableau de Renoir dérobé à la salle des ventes https://t.co/Id7hI9qHah — Le Parisien (@le_Parisien) 30 сентября 2017 г.

В аукционном доме комментировать произошедшее отказались, добавив лишь, что запланированные на воскресенье 1 октября торги пройдут в любом случае.