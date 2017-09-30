|
Картину Ренуара украли из аукционного дома во Франции перед торгами
30.09.2017 22:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен – Sputnik. Полотно известного художника Пьера Огюста Ренуара было похищено из здания аукционного дома, находящегося в городе Сен-Жермэн-ан-Ле, где 1 октября оно должно было выставляться на торги, сообщило издание
© AFP/ PAUL ELLIS
Украли картину размерами 14 на 12,2 сантиметра, носящую название "Портрет молодой девушки со светлыми волосами".
По информации газеты, это произведение Ренуара было главным лотом планировавшегося аукциона, на который выставлялись 485 предметов искусства. Предполагалось, что за картину организаторы могли выручить от 25 до 30 тысяч евро.
В аукционном доме комментировать произошедшее отказались, добавив лишь, что запланированные на воскресенье 1 октября торги пройдут в любом случае.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аукционном доме комментировать произошедшее отказались, добавив лишь, что запланированные на воскресенье 1 октября торги пройдут в любом случае.
|
Архив (ЧП)
Комментарии