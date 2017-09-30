Легендарный снайпер по прозвищу Охотник за Игиловцами погиб в Ираке

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Снайпер Абу Тахсин ас-Салихи, который больше известен как Охотник за Игиловцами, погиб в Ираке, сообщило в субботу шиитское ополчение Ирака.

Абу Тахсин был ранен в пятницу 29 сентября в бою за населенный пункт Эль-Хавиджа, находящийся на севере страны.

На счету легендарного иракского снайпера 321 уничтоженный боевик ИГИЛ. Однополчане называли Абу Тахсина Шейхом Снайперов, Соколиным Глазом и Охотником за Игиловцами. На его похороны в город Басра приехали командиры шиитского ополчения и представитель их духовного лидера Аятоллы Али ас-Систани.

Iraqi sniper "Abu Tahseen" who killed more than 300 terrorists in Iraq, was martyred yesterday in the battles to liberate Hawijah @ArmY_Iq pic.twitter.com/Ug1lC2E34t — IRAQI NATIONAL ARMY (@Defense_Iraq) 30 сентября 2017 г.

Ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" было сформировано в 2014 году, после захвата боевиками ИГИЛ города Мосула. Отдельные его отряды сейчас участвуют в боях в сирийских городах на стороне Дамаска.