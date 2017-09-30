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Легендарный снайпер по прозвищу Охотник за Игиловцами погиб в Ираке

30.09.2017 21:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 сен – Sputnik. Снайпер Абу Тахсин ас-Салихи, который больше известен как Охотник за Игиловцами, погиб в Ираке, сообщило в субботу шиитское ополчение Ирака.

Легендарный снайпер по прозвищу Охотник за Игиловцами погиб в Ираке
CC BY 2.0 / DVIDSHUB / Recon Marines seize enemy objective during raid exercise
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Абу Тахсин был ранен в пятницу 29 сентября в бою за населенный пункт Эль-Хавиджа, находящийся на севере страны.

На счету легендарного иракского снайпера 321 уничтоженный боевик ИГИЛ. Однополчане называли Абу Тахсина Шейхом Снайперов, Соколиным Глазом и Охотником за Игиловцами. На его похороны в город Басра приехали командиры шиитского ополчения и представитель их духовного лидера Аятоллы Али ас-Систани.

Ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" было сформировано в 2014 году, после захвата боевиками ИГИЛ города Мосула. Отдельные его отряды сейчас участвуют в боях в сирийских городах на стороне Дамаска.

 
Теги: Минск
 
 
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На похороны снайпера в город Басра приехали командиры шиитского ополчения и представитель их духовного лидера Аятоллы Али ас-Систани.

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