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Легендарный снайпер по прозвищу Охотник за Игиловцами погиб в Ираке
30.09.2017 21:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 сен – Sputnik. Снайпер Абу Тахсин ас-Салихи, который больше известен как Охотник за Игиловцами, погиб в Ираке, сообщило в субботу шиитское ополчение Ирака.
Абу Тахсин был ранен в пятницу 29 сентября в бою за населенный пункт Эль-Хавиджа, находящийся на севере страны.
На счету легендарного иракского снайпера 321 уничтоженный боевик ИГИЛ. Однополчане называли Абу Тахсина Шейхом Снайперов, Соколиным Глазом и Охотником за Игиловцами. На его похороны в город Басра приехали командиры шиитского ополчения и представитель их духовного лидера Аятоллы Али ас-Систани.
Ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" было сформировано в 2014 году, после захвата боевиками ИГИЛ города Мосула. Отдельные его отряды сейчас участвуют в боях в сирийских городах на стороне Дамаска.
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На похороны снайпера в город Басра приехали командиры шиитского ополчения и представитель их духовного лидера Аятоллы Али ас-Систани.
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