Стрельба у избирательного участка в Каталонии: ранены 4 человека

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Четыре человека получили легкие ранения при стрельбе возле одного из избирательных участков, расположенного в городе Манльеу, находящегося в провинции Барселона, сообщила газета Vanguardia .



© REUTERS/ Yves Herman Глава Каталонии: конфликт с Мадридом надо урегулировать

Как пишет издание, неизвестный открыл огонь из пневматического пистолета около школы, где граждане города пытались помешать полицейским опечатать участок перед референдумом о независимости автономного сообщества, который запланирован на 1 октября.

Никому из пострадавших госпитализация не потребовалась. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование инцидента.

В субботу в Барселоне прошел многочисленный митинг против отсоединения региона от Испании. Люди вышли на улицу с требованием "единства Испании" и высказываясь против проведения референдума о независимости Каталонии. Демонстрация прошла мирно, люди держали в руках флаги Испании и автономии. По информации местных властей, на улицы вышли десятки тысяч граждан.

В Каталонии 1 октября собираются провести референдум о независимости. В Испании его не признают, а Конституционный суд приостановил действие всех документов, принятых парламентом Каталонии. Центральные власти в Мадриде считают действия каталонских властей незаконными.

За два дня до референдума Каталония осталась без урн и бюллетеней>>



Опросы каталонцев показали, что независимость автономии поддерживает 41% ее жителей, 49% — против. При этом за проведение референдума выступают 80% каталонцев.

В субботу 30 сентября председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что конфликт с центральным правительством в Мадриде нужно урегулировать .

В пятницу жители Каталонии начали "оккупировать" школы , где в воскресенье должны разместиться избирательные участки.