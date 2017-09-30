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Стрельба у избирательного участка в Каталонии: ранены 4 человека

30.09.2017 21:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 сен — Sputnik. Четыре человека получили легкие ранения при стрельбе возле одного из избирательных участков, расположенного в городе Манльеу, находящегося в провинции Барселона, сообщила газета Vanguardia.

Стрельба у избирательного участка в Каталонии: ранены 4 человека
© REUTERS/ Yves Herman
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Как пишет издание, неизвестный открыл огонь из пневматического пистолета около школы, где граждане города пытались помешать полицейским опечатать участок перед референдумом о независимости автономного сообщества, который запланирован на 1 октября.

Никому из пострадавших госпитализация не потребовалась. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование инцидента.

В субботу в Барселоне прошел многочисленный митинг против отсоединения региона от Испании. Люди вышли на улицу с требованием "единства Испании" и высказываясь против проведения референдума о независимости Каталонии. Демонстрация прошла мирно, люди держали в руках флаги Испании и автономии. По информации местных властей, на улицы вышли десятки тысяч граждан.

В Каталонии 1 октября собираются провести референдум о независимости. В Испании его не признают, а Конституционный суд приостановил действие всех документов, принятых парламентом Каталонии. Центральные власти в Мадриде считают действия каталонских властей незаконными.

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Опросы каталонцев показали, что независимость автономии поддерживает 41% ее жителей, 49% — против. При этом за проведение референдума выступают 80% каталонцев.

В субботу 30 сентября председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что конфликт с центральным правительством в Мадриде нужно урегулировать.

В пятницу жители Каталонии начали "оккупировать" школы, где в воскресенье должны разместиться избирательные участки.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу жители Каталонии начали "оккупировать" школы, где в воскресенье должны разместиться избирательные участки.

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