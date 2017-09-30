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Лайнер A380 компании Air France сел в Канаде из-за отказа двигателя

30.09.2017 20:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 сен – Sputnik. Пассажирский аэробус A380 французской авиакомпании Air France совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя в городе Гус-Бей в Канаде, сообщил телеканал CBC.

Лайнер A380 компании Air France сел в Канаде из-за отказа двигателя
CC BY 2.0 / Nicky Boogaard / Etihad A330-200 just landed on runway 18R
Пилот умер на борту самолета Etihad Airways во время выполнения рейса

Воздушное судно вылетело из парижского аэропорта Шарль-де-Голль в субботу 30 сентября и направлялось в Лос-Анджелес. 

По информации телеканала, во время полета над Атлантическим океаном у Airbus A380 отказал один из двигателей.

Самолет сел в аэропорту Гус-Бее штатно, без происшествий.

Airbus A380 в настоящее время является самым большим пассажирским самолетом в мире. Максимальное количество пассажиров, которое он может перевозить, – 853 человека. Дальность полета A380 составляет 15,4 тысячи километров.

 
Теги: Минск
 
 
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Воздушное судно вылетело из парижского аэропорта Шарль-де-Голль в субботу и направлялось в Лос-Анджелес.

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