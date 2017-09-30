МИНСК, 30 сен – Sputnik. Известный актер Сами Насери, который стал популярен благодаря исполнению главной роли в фильме "Такси", попал в базу украинского сайта "Миротворец" в связи с посещением Крыма.



© Sputnik/ Сергей Мальгавко В Украине заведено уголовное дело на группу Scooter за посещение Крыма

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в Крым. (…) 30 сентября въехал в Крым через закрытый пункт пропуска", – говорится в сообщении на сайте.

Там также отмечается, что Насери ранее был неоднократно судим за вождение автомобиля в нетрезвом виде и нанесение побоев.

Насери прилетел в Симферополь ночью 30 сентября, он примет участие в Форуме мира, который проходит в эти дни в Ялте.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями с конфиденциальными данными журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также российских и украинских деятелей культуры и искусства.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в 2014 году. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. Украинские власти считает полуостров своей территорией, а посещающих его иностранцев – нарушителями государственной границы, у которых впоследствии могут быть проблемы при въезде в Украину.