Трагедия на стадионе: как во время футбольного матча обрушилась трибуна

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Матч восьмого тура чемпионата Франции "Амьен" — "Лилль"был остановлен после того, так как на трибуне, где находились фанаты гостей, обрушился заградительный барьер.

Встреча, проходившая в субботу в Амьене, была прервана на 16-й минуте после гола футболист "Лилля" Фоде Балло Туре. Во время празднования забитого мяча на трибуне фанатов гостей рухнул заградительный барьер, после чего болельщики упали на поле с высоты примерно в 1,5 метра.

Momento justo del derrumbe de la tribuna mientras jugaban Amiens-Lille pic.twitter.com/Q4QadU2S4k — INFO Alerta 24hs (@INFOAlerta24) 30 сентября 2017 г.

​К стадиону прибыло большое число машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы. Число пострадавших приближается к 30, пятеро получили серьезные ранения — в основном переломы конечностей и повреждения грудной клетки.

Se suspendió el partido entre #Amiens y #Lille luego de que se viniera abajo una tribuna con hinchas visitantes. Son 18 los heridos. pic.twitter.com/JFYxOci1rW — Leandro Pachielat ⚽ (@LPpachielat) 1 октября 2017 г.

​На специально созванной пресс-конференции президент "Амьена" Бернар Жоанан заявил, что ограждение стадиона "было в идеальном состоянии", и обвинил в произошедшем ультрас гостевой команды.

Comment un président de club peut il tenir un tel discours après ce drame dans son stade?! Honteux #Amiens #Lille #LOSC https://t.co/ZPbZlO2D3i — Clem P. (@ClemPncn) 30 сентября 2017 г.

​Руководство клуба Лилль" заявило о том, что принимающая сторона не смога обеспечить необходимые условия безопасности, и потребовало тщательного расследования инцидента. В свою очередь, прокуратура Амьена открыла расследование и проверит, были ли на стадионе какие-то проблемы, которые привели к падению болельщиков.

Спортивные итоги восьмого тура чемпионата Франции

Матч "Амьен" — "Лилль", остановленный при счете 0:1, не был доигран в субботу.

В параллельных матчах "Нант" дома обыграл "Мец" — 1:0, "Дижон" на своем поле сыграл вничью со "Страсбуром" — 1:1, "Генгам" дома поделил очки с "Тулузой" — 1:1.

Футболисты "Кана" в гостях победили "Ренн" со счетом 1:0, победный гол на 34-й минуте в свои ворота забил Рами Бенсебайни.