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Трагедия на стадионе: как во время футбольного матча обрушилась трибуна

01.10.2017 08:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 окт — Sputnik. Матч восьмого тура чемпионата Франции "Амьен" — "Лилль"был остановлен после того, так как на трибуне, где находились фанаты гостей, обрушился заградительный барьер.

Встреча, проходившая в субботу в Амьене, была прервана на 16-й минуте после гола футболист "Лилля" Фоде Балло Туре. Во время празднования забитого мяча на трибуне фанатов гостей рухнул заградительный барьер, после чего болельщики упали на поле с высоты примерно в 1,5 метра.

​К стадиону прибыло большое число машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы. Число пострадавших приближается к 30, пятеро получили серьезные ранения — в основном переломы конечностей и повреждения грудной клетки.

​На специально созванной пресс-конференции президент "Амьена" Бернар Жоанан заявил, что ограждение стадиона "было в идеальном состоянии", и обвинил в произошедшем ультрас гостевой команды.

​Руководство клуба Лилль" заявило о том, что принимающая сторона не смога обеспечить необходимые условия безопасности, и потребовало тщательного расследования инцидента. В свою очередь, прокуратура Амьена открыла расследование и проверит, были ли на стадионе какие-то проблемы, которые привели к падению болельщиков.

Спортивные итоги восьмого тура чемпионата Франции

Матч "Амьен" — "Лилль", остановленный при счете 0:1, не был доигран в субботу.

В параллельных матчах "Нант" дома обыграл "Мец" — 1:0, "Дижон" на своем поле сыграл вничью со "Страсбуром" — 1:1, "Генгам" дома поделил очки с "Тулузой" — 1:1.

Футболисты "Кана" в гостях победили "Ренн" со счетом 1:0, победный гол на 34-й минуте в свои ворота забил Рами Бенсебайни.

 
Теги: Минск
 
 
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По последним данным, в результате инцидента во французском Амьене пострадали 29 человек, из которых пятеро получили серьезные травмы.

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