В Гродненской области взорвался самодельный котел, есть пострадавшие

Днем 30 сентября в подвале жилого дома в агрогородке Мали Островецкого района Гродненской области взорвался самодельный котел на твердом топливе, пострадали два человека, сообщает МЧС.

В результате происшествия госпитализированы хозяин дома и его жена, оба пенсионеры. Мужчина получил ожоги водяным паром 1−3 степени (12% тела), у женщины — рваная рана левого бедра.

В доме повреждены остекление дверных проемов, котел. Предполагаемая причина разрыва — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (отсутствие циркуляции теплоносителя в системе).