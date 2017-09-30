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В Гродненской области взорвался самодельный котел, есть пострадавшие

01.10.2017 10:53 — ЧП | Tut.by  
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Днем 30 сентября в подвале жилого дома в агрогородке Мали Островецкого района Гродненской области взорвался самодельный котел на твердом топливе, пострадали два человека, сообщает МЧС.

В результате происшествия госпитализированы хозяин дома и его жена, оба пенсионеры. Мужчина получил ожоги водяным паром 1−3 степени (12% тела), у женщины — рваная рана левого бедра.

В доме повреждены остекление дверных проемов, котел. Предполагаемая причина разрыва — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (отсутствие циркуляции теплоносителя в системе).

 
 
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Днем 30 сентября в подвале жилого дома в агрогородке Мали Островецкого района Гродненской области взорвался самодельный котел на твердом топливе.

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