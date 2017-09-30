Референдум в Каталонии: 38 человек ранены в столкновениях с полицией

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Минздрав Каталонии сообщил о 38 раненых в результате столкновений с полицией на референдуме о независимости.

В соцсетях мгновенно распространяются фото, на которых окровавленные люди сидят на ступеньках общественных зданий Барселоны, а также кадры, как полицейские с помощью дубинок разгоняют пришедших голосовать на участки.

​Власти Каталонии обвинили испанское правительство в развязывании "репрессий и насилия" в день голосования на референдуме в автономном сообществе и потребовали немедленной отставки представителя испанского правительства (в Каталонии — ред.) Энрика Милло.

Голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны, началось в 9 утра по местному времни (10 часов по минскому Sputnik). Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На нескольких участках проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать. Правительство Каталонии заявляет, что открыты более 70% избирательных участков, информацию о раненых оно не комментирует.

На референдуме уже успели проголосовать первые лица правительства Каталонии. Президент Национальной ассамблеи Каталонии Ходи Санчес в своем микроблоге в Twitter опубликовал фотографию главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона на участке голосования Корнелья-дель-Терри, хотя изначально он должен был прибыть для голосования в школу Санкт Хулиа де Рамос в Жироне.