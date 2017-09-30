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Жители Якутска провели несколько часов без электричества
01.10.2017 15:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 окт — Sputnik. Авария на Якутской ГРЭС привела к отключению электроснабжения в Якутске и ближайших к нему районах на несколько часов.
Якутск — столица Республики Саха (РФ) с населением более 300 тысяч человек. Утром 1 октября на местной ГРЭС произошла авария — возгорание, в результате которого была остановлена работа станции, а один из работников попал в больницу.
В результате ЧП Якутск остался без электроэнергии. С последствиями аварии разобрались быстро: сначала энергию восстановили для местного "Водоканала" и ТЭЦ, после чего восстанавливать электроснабжение начали во всех районах.
© Sputnik/ Болот Бочкарев
Авария на Якутской ГРЭС
Снабжение энергией осуществляется от местных дизельных электростанций.
После аварии глава Республики Саха Егор Борисов решил провести экстренное заседание республиканского штаба по энергобезопасности — на территории ГРЭС.
Последствия аварии хоть и начали быстро устранять, но без энергии некоторое время оставались свыше 300 тысяч человек. О проблемах из-за этого в работе социальных объектов или иных ЧП пока не сообщалось.
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Последствия аварии на местной ГРЭС устранили быстро, однако местным жителям все равно добавили ряд неудобств.
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