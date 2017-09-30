Жители Якутска провели несколько часов без электричества

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Авария на Якутской ГРЭС привела к отключению электроснабжения в Якутске и ближайших к нему районах на несколько часов.

Якутск — столица Республики Саха (РФ) с населением более 300 тысяч человек. Утром 1 октября на местной ГРЭС произошла авария — возгорание, в результате которого была остановлена работа станции, а один из работников попал в больницу.

В результате ЧП Якутск остался без электроэнергии. С последствиями аварии разобрались быстро: сначала энергию восстановили для местного "Водоканала" и ТЭЦ, после чего восстанавливать электроснабжение начали во всех районах.



© Sputnik/ Болот Бочкарев Авария на Якутской ГРЭС

Снабжение энергией осуществляется от местных дизельных электростанций.

После аварии глава Республики Саха Егор Борисов решил провести экстренное заседание республиканского штаба по энергобезопасности — на территории ГРЭС.

Последствия аварии хоть и начали быстро устранять, но без энергии некоторое время оставались свыше 300 тысяч человек. О проблемах из-за этого в работе социальных объектов или иных ЧП пока не сообщалось.