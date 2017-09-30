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Полиция расследует как теракты нападения в канадском Эдмонтоне

01.10.2017 15:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 окт — Sputnik. Антитеррористическое расследование проводят власти Канады после того, как в Эдмонтоне неизвестный ранил полицейского и пешеходов, сообщили в воскресенье в местной полиции.

Вечером 1 октября автомобиль неизвестного злоумышленника врезался в патрульную машину полиции, затем мужчина набросился с ножом на правоохранителя. Атаковавший скрылся с места преступления, а раненого полицейского госпитализировали.

Через некоторое время машина была остановлена для стандартной проверки, в ее салоне правоохранители опознали подозреваемого. Мужчина снова решил скрыться, но во второй раз ему это не удалось. Сообщается, что во время преследования водитель грузового авто намеренно пытался наехать на пешеходов. В результате его действий четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу.

В полиции предполагают, что инциденты связаны друг с другом. На основании улик и поступков подозреваемого было решено расследовать оба случая как акты терроризма.

Также власти считают, что задержанный действовал в одиночку. В полиции сообщили, что в его автомобиле был найден флаг террористической группировки "Исламское государство", запрещенной во многих странах мира. Личность подозреваемого журналистам не раскрыли.

 
Теги: Минск
 
 
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Сначала мужчина набросился с ножом на полицейского, затем – совершил наезд на пешеходов.

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