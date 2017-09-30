При пожаре в одной из квартир в многоэтажке в Минске погиб человек

1 октября в одном из 10-этажных домов на улице Кунцевщина произошел пожар, в результате погиб человек, рассказала TUT.BY официальный представитель МГУ МЧС Ольга Мельченко.



Фото: МГУ МЧС

Пожар произошел в четырехкомнатной квартире на втором этаже. Когда спасатели прибыли на место, из квартиры шел сильный дым.

В квартире спасатели обнаружили 41-летнего брата хозяйки, он был без сознания. Работники МЧС передали мужчину медикам, однако спасти его не удалось.

В результате возгорания повреждено имущество, закопчены квартира и общий коридор.

Рассматриваемая версия причины пожара - короткое замыкание электропроводки.

В МЧС напоминают, что нельзя оставлять без присмотра включенными электроприборы. Спасатели также рекомендуют устанавливать автономный пожарный извещатель (АПИ), который поможет вовремя оповестить находящихся в помещении о возгорании.