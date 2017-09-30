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При пожаре в одной из квартир в многоэтажке в Минске погиб человек

01.10.2017 16:44 — ЧП | Tut.by  
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1 октября в одном из 10-этажных домов на улице Кунцевщина произошел пожар, в результате погиб человек, рассказала TUT.BY официальный представитель МГУ МЧС Ольга Мельченко.


Фото: МГУ МЧС

Пожар произошел в четырехкомнатной квартире на втором этаже. Когда спасатели прибыли на место, из квартиры шел сильный дым.

В квартире спасатели обнаружили 41-летнего брата хозяйки, он был без сознания. Работники МЧС передали мужчину медикам, однако спасти его не удалось.

В результате возгорания повреждено имущество, закопчены квартира и общий коридор.

Рассматриваемая версия причины пожара - короткое замыкание электропроводки.

В МЧС напоминают, что нельзя оставлять без присмотра включенными электроприборы. Спасатели также рекомендуют устанавливать автономный пожарный извещатель (АПИ), который поможет вовремя оповестить находящихся в помещении о возгорании.

 
 
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Пожар произошел в четырехкомнатной квартире на втором этаже. Когда спасатели прибыли на место, из квартиры шел сильный дым.

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