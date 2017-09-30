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Неизвестный напал с ножом на прохожих в Марселе

01.10.2017 17:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 окт — Sputnik. Злоумышленник набросился с ножом на прохожих в Марселе, СМИ сообщают о двух погибших..

Инцидент произошел на вокзале Сен-Шарль. Мужчина напал на людей, выкрикивая "Аллах Акбар". По предварительным данным, в результате атаки есть погибшие. О раненых не сообщается.

Злоумышленник был нейтрализован и застрелен, сообщила национальная полиция Франции. Из-за ЧП железнодорожное сообщение на вокзале не было нарушено.

​С вокзала проводилась эвакуация людей. По предварительным данным, среди погибших — женщины.

Ранее в Канаде неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского. После этого он пытался скрыться на грузовом автомобиле и совершил преднамеренный наезд на пешеходов. В результате инцидентов пострадали пять человек. Полиция канадского Эдмонтона расследует случившееся как теракт.

 
Теги: Минск
 
 
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Атаковавший людей мужчина был застрелен правоохранителями.

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