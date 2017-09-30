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Неизвестный напал с ножом на прохожих в Марселе
01.10.2017 17:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 окт — Sputnik. Злоумышленник набросился с ножом на прохожих в Марселе, СМИ сообщают о двух погибших..
Инцидент произошел на вокзале Сен-Шарль. Мужчина напал на людей, выкрикивая "Аллах Акбар". По предварительным данным, в результате атаки есть погибшие. О раненых не сообщается.
Злоумышленник был нейтрализован и застрелен, сообщила национальная полиция Франции. Из-за ЧП железнодорожное сообщение на вокзале не было нарушено.
С вокзала проводилась эвакуация людей. По предварительным данным, среди погибших — женщины.
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Атаковавший людей мужчина был застрелен правоохранителями.
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