Неизвестный напал с ножом на прохожих в Марселе

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Злоумышленник набросился с ножом на прохожих в Марселе, СМИ сообщают о двух погибших..

Инцидент произошел на вокзале Сен-Шарль. Мужчина напал на людей, выкрикивая "Аллах Акбар". По предварительным данным, в результате атаки есть погибшие. О раненых не сообщается.

Злоумышленник был нейтрализован и застрелен, сообщила национальная полиция Франции. Из-за ЧП железнодорожное сообщение на вокзале не было нарушено.

#UPDATE Knifeman stabbed two passers-by to death before being shot dead by #French security services in #Marseille , say police pic.twitter.com/BjNzKJA5NB — CGTN (@CGTNOfficial) October 1, 2017

​С вокзала проводилась эвакуация людей. По предварительным данным, среди погибших — женщины.

Ранее в Канаде неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского . После этого он пытался скрыться на грузовом автомобиле и совершил преднамеренный наезд на пешеходов. В результате инцидентов пострадали пять человек. Полиция канадского Эдмонтона расследует случившееся как теракт.