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В столкновениях с полицией в Каталонии пострадали более 330 человек
01.10.2017 17:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 окт — Sputnik. Число пострадавших в столкновениях полиции со сторонниками проведения
По данным министерства внутренних дел Испании, пострадали и правоохранители — ранены девять полицейских и двое сотрудников Гражданской Гвардии. Власти Испании и Каталонии возлагают вину за возникшую ситуацию друг на друга.
Голосование на референдуме о независимости Каталонии началось утром в воскресенье, 1 октября. Испанское правительство не признает его проведение, его заблокировал и Конституционный суд страны. По данным полиции, по ее контроль уже взяты большинство из 2315 избирательных участков. На некоторых из них сейчас проходит процедура изъятия документов, происходят столкновения между полицией и пришедшими проголосовать людьми.
© Sputnik/ Алексей Витвицкий
Референдум о независимости Каталонии
По данным властей Каталонии, к середине дня более 50% избирателей уже проголосовали на тех участках, где отсутствует полицейское вмешательство. Какое число участков оценивается и сколько избирателей включены в списки, не уточняется.
Также стало известно, что в связи с обстановкой в Каталонии, матч чемпионата Испании между "Барселона" и "Лас-Пальмасом" пройдет при закрытых трибунах стадиона "Камп Ноу". Ранее некоторые СМИ сообщили, что игру могли перенести на другой день. Однако Профессиональная футбольная лига отказалась отложить поединок.
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Правительство Каталонии заявило, что, несмотря на сложную обстановку, голосование проходит на 96% избирательных участков.
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