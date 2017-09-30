В столкновениях с полицией в Каталонии пострадали более 330 человек

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Число пострадавших в столкновениях полиции со сторонниками проведения референдума о независимости Каталонии возросло до 337, один из раненых находится в реанимации, сообщили местные власти.

По данным министерства внутренних дел Испании, пострадали и правоохранители — ранены девять полицейских и двое сотрудников Гражданской Гвардии. Власти Испании и Каталонии возлагают вину за возникшую ситуацию друг на друга.

Голосование на референдуме о независимости Каталонии началось утром в воскресенье, 1 октября. Испанское правительство не признает его проведение, его заблокировал и Конституционный суд страны. По данным полиции, по ее контроль уже взяты большинство из 2315 избирательных участков. На некоторых из них сейчас проходит процедура изъятия документов, происходят столкновения между полицией и пришедшими проголосовать людьми.



© Sputnik/ Алексей Витвицкий Референдум о независимости Каталонии

По данным властей Каталонии, к середине дня более 50% избирателей уже проголосовали на тех участках, где отсутствует полицейское вмешательство. Какое число участков оценивается и сколько избирателей включены в списки, не уточняется.

Также стало известно, что в связи с обстановкой в Каталонии, матч чемпионата Испании между "Барселона" и "Лас-Пальмасом" пройдет при закрытых трибунах стадиона "Камп Ноу". Ранее некоторые СМИ сообщили, что игру могли перенести на другой день. Однако Профессиональная футбольная лига отказалась отложить поединок.