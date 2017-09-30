ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина набросился на Бузову во время выступления в Дубае

01.10.2017 18:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Российская певица и телеведущая Ольга Бузова выступала с концертом в Дубае, когда внезапно выбежал мужчина и накинулся на нее.

Неприятный инцидент произошел в пятницу, когда выступление Бузовой уже близилось к концу. Неизвестный мужчина, видимо, решил дотронуться до звезды и выбежал к ней на сцену. Незнакомец схватил девушку, возможно, он хотел ее крепко обнять.

Сама Бузова была удивлена произошедшим, но не сделала паузу после инцидента и продолжила выступать.

Если честно, мне бы не хотелось афишировать и комментировать произошедшее вчера на концерте в первую очередь, чтоб не расстраивать моих близких, мою семью…но, к сожалению, от СМИ ничего не скроешь. Может оно и к лучшему. Не хочется уделять своё время описывая чувства, которые до сих пор я испытываю. Мне противно, что такие мужчины (если, конечно, их так можно назвать) есть. Мне страшно, что в настоящее время, поднять руку на девушку — становится возможным. Мне плохо от одной только мысли, что незнакомый мне человек по какой-бы то ни было причине, позволяет себе толкать, пинать и набрасываться на меня. Для меня понятие слова "мужчина" как минимум включает в себя достоинство. Накинуться на беззащитную девушку во время выступления — это не достойно. Я очень хочу верить, что таких "нелюдей" не так много…но всё же, это действительно страшно. Что происходит с этим миром? С людьми? Почему злость и ненависть стали переполнять сердца? Почему истинные ценности ушли на задний план? И почему люди, которые с гордостью должны носить звание "мужчины" так легко с ним расстаются, и превращаются в животных? Мне страшно

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 99
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 1 окт — Sputnik. Российская певица и телеведущая Ольга Бузова выступала с концертом в Дубае, когда внезапно выбежал мужчина и накинулся на нее. Неприятный...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В столкновениях с полицией в Каталонии пострадали более 330 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика