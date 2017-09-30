Мужчина набросился на Бузову во время выступления в Дубае

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Российская певица и телеведущая Ольга Бузова выступала с концертом в Дубае, когда внезапно выбежал мужчина и накинулся на нее.

Неприятный инцидент произошел в пятницу, когда выступление Бузовой уже близилось к концу. Неизвестный мужчина, видимо, решил дотронуться до звезды и выбежал к ней на сцену. Незнакомец схватил девушку, возможно, он хотел ее крепко обнять.

Сама Бузова была удивлена произошедшим, но не сделала паузу после инцидента и продолжила выступать.