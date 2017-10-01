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Скончался владелец GQ, New Yorker и Vogue Сэмюэл Ньюхаус

01.10.2017 23:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 окт — Sputnik. Глава компании Advance Publications умер в Нью-Йорке в возрасте 89 лет, сообщают американские СМИ.

Сэмюэл Ньюхаус-младший скончался в собственном доме после продолжительной болезни.

"Сегодня печальный день для читателей этого журнала и для сотрудников Condé Nast, компании, которая его издает. В Нью-Йорке после продолжительной болезни скончался Сай Ньюхаус, человек, стоявший у истоков компании и руководивший ею на протяжении более 50 лет", — говорится в обращении председателя совета директоров и генерального директора Condé Nast International Джонатана Ньюхауса.

Компания Advance Publications издает такие всемирно известные журналы, как GQ, New Yorker, Vogue и Vanity Fair.

Медиамагнат родился в 1927 году. В течение жизни он владел не только Advance Publications, но и контрольным пакетом акций Discovery Communications. Состояние Ньюхауса оценивалось в 12,1 млрд долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Сэмюэл Ньюхаус-младший считался довольно жестким руководителем, который вмешивался в редакционную политику.

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