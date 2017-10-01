Слезы и флаги: как Каталония сражается за независимость

За проведением референдума в Каталонии в это воскресенье следил весь мир: обладающая своим языком и культурой область Испании давно пытается добиться независимости, а на 1 октября был назначен референдум. Впрочем, мирно провести плебисцит не удалось.

Мадрид против Барселоны

Власти Испании изначально заявляли о недопустимости проведения в Каталонии референдума и ссылались на решение Конституционного суда, которое сводится к тому, что в главном законе страны не предусмотрено право народов на самоопределение.

Пытались помешать референдуму из Мадрида давно: отбирали урны и бюллетени, запрещали агитацию и собирали в Барселоне 30 тысяч полицейских — на тот случай, если местные правоохранители не будут подчиняться центральным властям.



© Sputnik/ Марти Фрадера Столкновения у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии

Впрочем, каталонцы тоже не сидели сложа руки: ночевали на избирательных участках в надежде предотвратить срыв референдума. Во многом это им удалось: уже к середине дня в воскресенье свои голоса отдали более половины жителей Каталонии.

La democracia española

С самого утра воскресенья испанская полиция блокировала участки для голосования и изымала урны. Силой из зданий выкидывали всех — мужчин, женщин, пенсионеров и студентов. В итоге применяли резиновые пули и дубинки, а количество пострадавших превысило полтысячи.

Как рассказывали Sputnik живущие в Барселоне белорусы , мешают проведению плебисцита правоохранители только в столице Каталонии — полдня ее жители спокойно выезжали в пригород, где и отдавали свои голоса. Однако позже полиция появилась и там — также с попытками сорвать голосование.



© Sputnik/ Марти Фрадера Столкновения у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии

Иногда в противостояние между сторонниками независимости и испанской полицией включались каталонские спасатели, а также местные полицейские: держали цепь вокруг людей и не пускали к ним "коллег", спасали протестующих от дубинок и ударов.

Реакция мира на референдум

Большинство стран мира уже заявили, что вопрос независимости Каталонии — внутреннее дело Испании. Впрочем, из-за проявленной Мадридом агрессии многие политики и партии уже высказали свои протесты.

Так, прекратить силовые операции Мадрид призвали в Лейбористской партии Великобритании, а замглавы Европарламента заявил, что референдум является легитимным.

Обсуждают референдум и во всем мире — в социальных сетях находятся сторонники и единой Испании, и независимой Каталонии, однако большинство осуждает попытку сорвать референдум силой. По мнению экспертов и политологов, такой сценарий только усиливает желание каталонцев обрести независимость.

Печальные цифры

К позднему вечеру 1 октября стало известно, что число пострадавших в ходе столкновений существенно возросло. По данным министерства здравоохранения Каталонии, травмы получил 761 человек.

В министерстве внутренних дел Испании сообщили о 33 пострадавших правоохранителях: 19 полицейских и 14 сотрудниках Гражданской гвардии.



© Sputnik/ Марти Фрадера Столкновения у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал политические силы вместе задуматься о будущем страны.

"Нам необходимо единство. Я надеюсь на поддержку политических партий, которые выступают за конституционные основы", — отметил политик.

Что будет дальше?

Уже по результатам предварительных опросов ясно: большинство голосующих выступают за независимость Каталонии. Результаты референдума будут объявлены только в понедельник, однако 1 октября местное правительство, как ожидается, выступит с речью.

Если данные опросов подтвердятся, и каталонцы действительно выберут независимый путь, в течение двух дней правительство объявит о создании Республики Каталония. Мадрид уже заявил, что не считает это легитимным.

Как будет разрешаться эта ситуация — силовым или политическим способом — даже эксперты пока не предполагают. Sputnik продолжает следить за развитием событий в Каталонии.