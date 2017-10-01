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Слезы и флаги: как Каталония сражается за независимость
01.10.2017 22:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
За проведением референдума в Каталонии в это воскресенье следил весь мир: обладающая своим языком и культурой область Испании давно пытается добиться независимости, а на 1 октября был назначен референдум. Впрочем, мирно провести плебисцит не удалось.
Мадрид против Барселоны
Власти Испании изначально заявляли о недопустимости проведения в Каталонии референдума и ссылались на решение Конституционного суда, которое сводится к тому, что в главном законе страны не предусмотрено право народов на самоопределение.
Пытались
© Sputnik/ Марти Фрадера
Столкновения у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии
Впрочем, каталонцы тоже не сидели сложа руки: ночевали на избирательных участках в надежде предотвратить срыв референдума. Во многом это им удалось: уже к середине дня в воскресенье свои голоса отдали более половины жителей Каталонии.
La democracia española
С самого утра воскресенья испанская полиция блокировала участки для голосования и изымала урны. Силой из зданий выкидывали всех — мужчин, женщин, пенсионеров и студентов. В итоге применяли резиновые пули и дубинки, а количество пострадавших превысило полтысячи.
Как
© Sputnik/ Марти Фрадера
Столкновения у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии
Иногда в противостояние между сторонниками независимости и испанской полицией включались каталонские спасатели, а также местные полицейские: держали цепь вокруг людей и не пускали к ним "коллег", спасали протестующих от дубинок и ударов.
Реакция мира на референдум
Большинство стран мира уже заявили, что вопрос независимости Каталонии — внутреннее дело Испании. Впрочем, из-за проявленной Мадридом агрессии многие политики и партии уже высказали свои протесты.
Так, прекратить силовые операции Мадрид призвали в Лейбористской партии Великобритании, а замглавы Европарламента заявил, что референдум является легитимным.
Обсуждают
Печальные цифры
К позднему вечеру 1 октября стало известно, что число
В министерстве внутренних дел Испании сообщили о 33 пострадавших правоохранителях: 19 полицейских и 14 сотрудниках Гражданской гвардии.
© Sputnik/ Марти Фрадера
Столкновения у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии
Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал политические силы вместе задуматься о будущем страны.
"Нам необходимо единство. Я надеюсь на поддержку политических партий, которые выступают за конституционные основы", — отметил политик.
Что будет дальше?
Уже по результатам предварительных опросов ясно: большинство голосующих выступают за независимость Каталонии. Результаты референдума будут объявлены только в понедельник, однако 1 октября местное правительство, как ожидается, выступит с речью.
Если данные опросов подтвердятся, и каталонцы действительно выберут независимый путь, в течение двух дней правительство объявит о создании Республики Каталония. Мадрид уже заявил, что не считает это легитимным.
Как будет разрешаться эта ситуация — силовым или политическим способом — даже эксперты пока не предполагают. Sputnik продолжает следить за развитием событий в Каталонии.
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Несмотря на отказ официального Мадрида считать референдум легитимным, сотни тысяч каталонцев нашли способ отдать свои голоса за независимость региона.
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