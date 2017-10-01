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Обрушение жилого дома в Италии произошло из-за взрыва газа

01.10.2017 21:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 окт — Sputnik. Три человека пострадали в результате обрушения жилого дома в итальянском городе Веллетри, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в воскресенье в нескольких десятках километров от Рима. По данным газеты La Repubblica, предположительной причиной взрыва является утечка из газового баллона на втором этаже жилого здания. В результате один человек получил ожоги, еще двое были ранены.

​На месте ЧП работают пожарные машины с автолестницей. Пострадавшим была оказана первая помощь, их передали медикам.

Точная причина произошедшего устанавливается.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа на втором этаже жилого здания.

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