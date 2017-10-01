Обрушение жилого дома в Италии произошло из-за взрыва газа

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Три человека пострадали в результате обрушения жилого дома в итальянском городе Веллетри, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в воскресенье в нескольких десятках километров от Рима. По данным газеты La Repubblica , предположительной причиной взрыва является утечка из газового баллона на втором этаже жилого здания. В результате один человек получил ожоги, еще двое были ранены.

​На месте ЧП работают пожарные машины с автолестницей. Пострадавшим была оказана первая помощь, их передали медикам.

Точная причина произошедшего устанавливается.