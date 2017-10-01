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ОНТ: Максима Мархалюка могли похитить

01.10.2017 21:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 окт — Sputnik. Десятилетнего Максима Мархалюка из Свислочского района Беларуси могли похитить, соответствующая информация прозвучала в воскресенье в эфире телеканала ОНТ.

ОНТ: Максима Мархалюка могли похитить
© Фото: ПСО "Ангел"
Максима Мархалюка ищут уже 15 дней

Максим Мархалюк пропал без вести вечером 16 августа — по одной из версий, ушел в Беловежскую пущу. С момента его исчезновения уже более двух недель продолжаются поиски: с участием волонтеров, милиции и спасателей.

Согласно озвученной в воскресенье в эфире телеканала ОНТ информации, многие местные жители считают, что Максима могли похитить — иначе его бы давно нашли в Беловежской пуще, ведь спасатели, милиция и волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел" прочесали огромную площадь леса.

Милиция не отвергает ни одну из версий исчезновения мальчика, однако пока не делает заявлений о возможном криминальном следе в деле пропажи Максима Мархалюка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика. Сейчас прочесывать территорию вокруг деревни Новый Двор продолжают профессионалы. Искать мальчика обещают до тех пор, пока не найдут.

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Теги: Минск
 
 
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Милиция не отвергает ни одну из версий пропажи десятилетнего мальчика из деревни Новый Двор.

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