Нападение в Марселе: ИГИЛ взяло ответственность за теракт

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Вооруженный ножом мужчина с криками "Аллах акбар" напал на прохожих на марсельском вокзале Сен-Шарль, двум женщинам выжить не удалось, сам злоумышленник был застрелен силами правопорядка, когда попытался напасть на них.

​"Люди разбежались в панике, когда поняли, что произошло", — пишет газета Times, отмечая, что во Франции с 2015 года введен режим чрезвычайного положения из-за серии атак, жертвами которых стали более 200 человек.

Сразу после инцидента вокзал был закрыт, а движение поездов прервано и частично восстановлено лишь спустя четыре часа.

Stupeur et effroi suite à l'attaque au couteau survenue à la gare Saint-Charles de #Marseille . Pensées emues aux familles des victimes. pic.twitter.com/dHEJJtw6MD — Florian Champeil (@florian_champ) 1 октября 2017 г.

​Как сообщил министр МВД Франции Жерар Колон, погибшим женщинам было около двадцати лет.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение на прохожих в Марселе.

"Глубоко возмущен этим варварским поступком, разделяю боль семей и близких погибших в Марселе. Я приветствую военнослужащих операции Sentinelle и полицейских, которые хладнокровно и эффективно среагировали", — написал французский лидер в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла ответственность за это нападение, сообщает Guardian. Газета в то же время пишет, что следователи пока выясняют обстоятельства атаки, не называя ее терактом. Официального подтверждения от властей Франции также пока не поступало.

Dans l'interview de #Marseille on voit 2 maghrébins de 12-13 ans qui s'amusent de la situation.



Vous avez compris de quoi demain sera fait. pic.twitter.com/hTWhJ47z7u — Arnaud Delrieux (@ArnaudDelrieux) 1 октября 2017 г.

​По информации французской "Паризьен", мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, напавший в воскресенье с ножом на прохожих в Марселе, предположительно, имел алжирское гражданство и ранее уже находился в поле зрения полиции. Его несколько раз задерживали по подозрению в кражах и нарушении миграционного законодательства.