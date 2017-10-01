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Нападение в Марселе: ИГИЛ взяло ответственность за теракт

02.10.2017 08:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт — Sputnik. Вооруженный ножом мужчина с криками "Аллах акбар" напал на прохожих на марсельском вокзале Сен-Шарль, двум женщинам выжить не удалось, сам злоумышленник был застрелен силами правопорядка, когда попытался напасть на них.

​"Люди разбежались в панике, когда поняли, что произошло", — пишет газета Times, отмечая, что во Франции с 2015 года введен режим чрезвычайного положения из-за серии атак, жертвами которых стали более 200 человек.

Сразу после инцидента вокзал был закрыт, а движение поездов прервано и частично восстановлено лишь спустя четыре часа.

​Как сообщил министр МВД Франции Жерар Колон, погибшим женщинам было около двадцати лет.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение на прохожих в Марселе.

"Глубоко возмущен этим варварским поступком, разделяю боль семей и близких погибших в Марселе. Я приветствую военнослужащих операции Sentinelle и полицейских, которые хладнокровно и эффективно среагировали", — написал французский лидер в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла ответственность за это нападение, сообщает Guardian. Газета в то же время пишет, что следователи пока выясняют обстоятельства атаки, не называя ее терактом. Официального подтверждения от властей Франции также пока не поступало.

​По информации французской "Паризьен", мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, напавший в воскресенье с ножом на прохожих в Марселе, предположительно, имел алжирское гражданство и ранее уже находился в поле зрения полиции. Его несколько раз задерживали по подозрению в кражах и нарушении миграционного законодательства.

 
Теги: Минск
 
 
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Город на юге Франции Марсель оказался в центре внимания зарубежных СМИ из-за произошедшего в воскресенье нападения террориста на прохожих.

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