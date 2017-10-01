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Жуткое ДТП под Вороново: два человека погибли, трое в больнице
02.10.2017 07:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт – Sputnik. Два человека погибли, еще трое были госпитализированы в результате ДТП в Вороновском районе, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
© Фото: ГАИ Гродно
Авария произошла накануне около 15:50 на 1-м километре автодороги Германишки – Переганцы – Новиянка.
"Водитель, управляя автомобилем Land Rover Discovery, неправильно выбрал скорость движения, в результате чего не справился с управлением, выехал в кювет, где машина опрокинулась", – сказали в ГАИ.
По информации инспекции, в аварии погиб 29-летний водитель и один из пассажиров – 25-летний молодой человек. Три пассажира машины были госпитализированы.
В ГАИ уточнили, что, по предварительной информации, никто из молодых людей не был пристегнут ремнями безопасности.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.
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В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.
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