Пастух сгорел в бытовке на поле в Верхнедвинском районе

МИНСК, 2 окт – Sputnik. Мужчина погиб в результате возгорания бытовки на поле в Верхнедвинском районе, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.

Пожар произошел накануне утром в районе деревни Зябки, спасателям о нем информация поступила в 07:35.

"В результате пожара погиб гражданин 1976 года рождения", – сказали в МЧС.

Там также уточнили, что погибший, предположительно, является пастухом сельхозпредприятия "Леонишено". В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину пожара.

Всего за истекшие сутки в Витебской области произошло пять пожаров, в результате которых огнем были уничтожены два строения.