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Пастух сгорел в бытовке на поле в Верхнедвинском районе
02.10.2017 09:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт – Sputnik. Мужчина погиб в результате возгорания бытовки на поле в Верхнедвинском районе, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.
Пожар произошел накануне утром в районе деревни Зябки, спасателям о нем информация поступила в 07:35.
"В результате пожара погиб гражданин 1976 года рождения", – сказали в МЧС.
Там также уточнили, что погибший, предположительно, является пастухом сельхозпредприятия "Леонишено". В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину пожара.
Всего за истекшие сутки в Витебской области произошло пять пожаров, в результате которых огнем были уничтожены два строения.
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Сейчас спасатели устанавливают, по каким причинам могла загореться бытовка, в которой погиб человек.
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