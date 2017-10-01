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Пастух сгорел в бытовке на поле в Верхнедвинском районе

02.10.2017 09:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт – Sputnik. Мужчина погиб в результате возгорания бытовки на поле в Верхнедвинском районе, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.

Пастух сгорел в бытовке на поле в Верхнедвинском районе
© Фото: ГКСЭ Беларуси
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Пожар произошел накануне утром в районе деревни Зябки, спасателям о нем информация поступила в 07:35.

"В результате пожара погиб гражданин 1976 года рождения", – сказали в МЧС.

Там также уточнили, что погибший, предположительно, является пастухом сельхозпредприятия "Леонишено". В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину пожара.

Всего за истекшие сутки в Витебской области произошло пять пожаров, в результате которых огнем были уничтожены два строения.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Сейчас спасатели устанавливают, по каким причинам могла загореться бытовка, в которой погиб человек.

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