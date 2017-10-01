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Посетителей фестиваля кантри-музыки расстреляли в Лас-Вегасе

02.10.2017 09:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт – Sputnik. Двадцать человек получили ранения в американском Лас-Вегасе в результате стрельбы возле казано на фестивале кантри-музыки, сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел вблизи гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel, расположенного в южной части города.

По информации полиции злоумышленник, стрелок, предположительно, стрелял с балкона отеля по посетителям фестиваля кантри-музыки.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленника.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленника.

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