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Посетителей фестиваля кантри-музыки расстреляли в Лас-Вегасе
02.10.2017 09:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт – Sputnik. Двадцать человек получили ранения в американском Лас-Вегасе в результате стрельбы возле казано на фестивале кантри-музыки, сообщило издание
Инцидент произошел вблизи гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel, расположенного в южной части города.
По информации полиции злоумышленник, стрелок, предположительно, стрелял с балкона отеля по посетителям фестиваля кантри-музыки.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленника.
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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленника.
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