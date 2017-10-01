Посетителей фестиваля кантри-музыки расстреляли в Лас-Вегасе

МИНСК, 2 окт – Sputnik. Двадцать человек получили ранения в американском Лас-Вегасе в результате стрельбы возле казано на фестивале кантри-музыки, сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел вблизи гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel, расположенного в южной части города.

По информации полиции злоумышленник, стрелок, предположительно, стрелял с балкона отеля по посетителям фестиваля кантри-музыки.

We're investigating reports of an active shooter near/around Mandalay Bay Casino. Asking everyone to please avoid the area. #LVMPDnews — LVMPD (@LVMPD) 2 октября 2017 г.

Shooting in Las Vegas. People fleeing (video from the Mandalay Bay hotel) pic.twitter.com/hs98J5uK6T — Eiki Hrafnsson (@EirikurH) 2 октября 2017 г.

Sirens, ambulances, police are every where. This is near the "welcome to Las Vegas Sign" @KTNV pic.twitter.com/ou0bjQoYvg — Joe Bartels (@Joe_Bartels) 2 октября 2017 г.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленника.