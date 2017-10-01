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Неизвестный открыл стрельбу в Лас-Вегасе: более 20 пострадавших, 2 человека погибли

02.10.2017 09:37 — ЧП | Tut.by  
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Мужчина открыл стрельбу возле отеля-казино Mandalay Bay Resort and Casino в Лас-Вегасе, сообщают СМИ. Больше 20 человек ранены, 2 погибли, передает Reuters со ссылкой на представителя больницы.

Издание The Hollywood Reporter сообщает, что стрельба произошла на фестивале кантри-музыки. Все случилось поздно вечером в воскресенье (утро понедельника по минскому времени). Предположительно, стрельбу открыли с балкона отеля.

В полиции сообщили, что расследуют сообщение о стрелке около казино. Правоохранители просят жителей избегать данный район.

Ранее агентство The Associated Press сообщало, что в больницу с огнестрельными ранениями доставлены несколько человек.

 
 
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Мужчина открыл стрельбу возле отеля-казино Mandalay Bay Resort and Casino в Лас-Вегасе.

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