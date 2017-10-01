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Неизвестный открыл стрельбу в Лас-Вегасе: более 20 пострадавших, 2 человека погибли
Мужчина открыл стрельбу возле отеля-казино Mandalay Bay Resort and Casino в Лас-Вегасе, сообщают
Издание The Hollywood Reporter
В полиции сообщили, что расследуют сообщение о стрелке около казино. Правоохранители просят жителей избегать данный район.
Ранее агентство
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Мужчина открыл стрельбу возле отеля-казино Mandalay Bay Resort and Casino в Лас-Вегасе.
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