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Renault столкнулся с трактором в Ивановском районе, водитель погиб
02.10.2017 10:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт – Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с трактором, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Фото: ГАИ Гродно
Авария произошла около 09:30 в субботу 30 сентября на 449-м километре дороги М-10 "Кобрин – Гомель – граница Российской Федерации".
"Житель Иваново, управляя автомобилем Renault, на перекрестке, при обгоне трактора МТЗ-82 совершил касательное столкновение с ним", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что от удара Renault несколько раз перевернулся. Водитель легкого автомобиля – 48-летний мужчина – от полученных ранений умер в машине скорой помощи.
На момент ДТП мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.
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На момент ДТП мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, в настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.
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