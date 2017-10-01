Renault столкнулся с трактором в Ивановском районе, водитель погиб

МИНСК, 2 окт – Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с трактором, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла около 09:30 в субботу 30 сентября на 449-м километре дороги М-10 "Кобрин – Гомель – граница Российской Федерации".

"Житель Иваново, управляя автомобилем Renault, на перекрестке, при обгоне трактора МТЗ-82 совершил касательное столкновение с ним", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что от удара Renault несколько раз перевернулся. Водитель легкого автомобиля – 48-летний мужчина – от полученных ранений умер в машине скорой помощи.

На момент ДТП мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.