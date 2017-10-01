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В Верхнедвинском районе в бытовке в поле сгорел мужчина
Пожар произошел 1 октября в бытовке, которая стоит в поле возле деревни Зябки Верхнедвинского района. Спасатели обнаружили в ней тело человека, его личность устанавливают, сообщает
В бытовке размером 2,5х4 метра находилось тело мужчины. Предположительно, в этой постройке в момент пожара был 41-летний пастух местного сельхозпредприятия «Леонишено».
Причину возгорания устанавливают.
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Предположительно, в постройке в момент пожара находился 41-летний пастух местного сельхозпредприятия "Леонишено".
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Архив (ЧП)
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