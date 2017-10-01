Пассажир троллейбуса в Гродно напал на контролера

МИНСК, 2 окт – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Гродно, который совершил нападение на контролера в троллейбусе, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент в областном центре произошел на минувших выходных на остановке "Универсам Октябрьский", находящейся на улице Советских Пограничников.

"Женщина зашла в салон и начала проверять оплату проезда у пассажиров. Вместе с добропорядочными гражданами ехал мужчина 1958 года рождения, который талон не пробил", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что контролер попросила безбилетника выйти из транспортного средства для разбирательства, но он толкнул женщину. В результате она получила ушиб грудной клетки и повредила палец.

На место прибыли сотрудники милиции, гражданин был задержан. В отношении жителя Гродно было возбуждено уголовное дело по ст. 366 Уголовного кодекса Беларуси (насилие в отношении должностного лица).