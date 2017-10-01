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Пассажир троллейбуса в Гродно напал на контролера

02.10.2017 10:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Гродно, который совершил нападение на контролера в троллейбусе, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Пассажир троллейбуса в Гродно напал на контролера
© Sputnik/
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Инцидент в областном центре произошел на минувших выходных на остановке "Универсам Октябрьский", находящейся на улице Советских Пограничников. 

"Женщина зашла в салон и начала проверять оплату проезда у пассажиров. Вместе с добропорядочными гражданами ехал мужчина 1958 года рождения, который талон не пробил", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что контролер попросила безбилетника выйти из транспортного средства для разбирательства, но он толкнул женщину. В результате она получила ушиб грудной клетки и повредила палец. 

На место прибыли сотрудники милиции, гражданин был задержан. В отношении жителя Гродно было возбуждено уголовное дело по ст. 366 Уголовного кодекса Беларуси (насилие в отношении должностного лица).

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Контролер попросила безбилетника выйти из транспортного средства для разбирательства, но он толкнул женщину.

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