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Стрелка из Лас-Вегаса нейтрализовали
02.10.2017 11:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт — Sputnik. Полиции удалось нейтрализовать открывшего стрельбу в Лас-Вегасе злоумышленника, сообщили в понедельник американские правоохранители.
Неизвестный мужчина начал стрелять по людям на фестивале музыки кантри в Лас-Вегасе. В результате нападения двое погибли, еще более двух десятков человек получили ранения разной степени тяжести.
Прибывшей на место ЧП полиции удалось быстро нейтрализовать мужчину. Вопреки распространенной многими изданиями информации, он действовал в одиночку. Убили ли полицейские нападавшего или смогли "взять" его живым, пока не известно.
Как сообщают американские СМИ, злоумышленник открыл огонь из боевого оружия с балкона своего отеля. Данных о возможных мотивах поступка мужчины пока не приводятся.
Полиция не квалифицировала происшествие как теракт. Предположительно, речь идет о рядовом преступлении.
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Мужчина открыл стрельбу на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе – два человека погибли.
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