Стрелка из Лас-Вегаса нейтрализовали

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Полиции удалось нейтрализовать открывшего стрельбу в Лас-Вегасе злоумышленника, сообщили в понедельник американские правоохранители.

Неизвестный мужчина начал стрелять по людям на фестивале музыки кантри в Лас-Вегасе. В результате нападения двое погибли, еще более двух десятков человек получили ранения разной степени тяжести.

Прибывшей на место ЧП полиции удалось быстро нейтрализовать мужчину. Вопреки распространенной многими изданиями информации, он действовал в одиночку. Убили ли полицейские нападавшего или смогли "взять" его живым, пока не известно.

Как сообщают американские СМИ, злоумышленник открыл огонь из боевого оружия с балкона своего отеля. Данных о возможных мотивах поступка мужчины пока не приводятся.

Полиция не квалифицировала происшествие как теракт. Предположительно, речь идет о рядовом преступлении.