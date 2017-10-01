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Стрелка из Лас-Вегаса нейтрализовали

02.10.2017 11:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт — Sputnik. Полиции удалось нейтрализовать открывшего стрельбу в Лас-Вегасе злоумышленника, сообщили в понедельник американские правоохранители.

Стрелка из Лас-Вегаса нейтрализовали
CC BY-SA 2.0 / Tomás Del Coro / Las Vegas Metropolitan Police - Fremont Street Experience
Посетителей фестиваля кантри-музыки расстреляли в Лас-Вегасе

Неизвестный мужчина начал стрелять по людям на фестивале музыки кантри в Лас-Вегасе. В результате нападения двое погибли, еще более двух десятков человек получили ранения разной степени тяжести.

Прибывшей на место ЧП полиции удалось быстро нейтрализовать мужчину. Вопреки распространенной многими изданиями информации, он действовал в одиночку. Убили ли полицейские нападавшего или смогли "взять" его живым, пока не известно.

Как сообщают американские СМИ, злоумышленник открыл огонь из боевого оружия с балкона своего отеля. Данных о возможных мотивах поступка мужчины пока не приводятся.

Полиция не квалифицировала происшествие как теракт. Предположительно, речь идет о рядовом преступлении.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина открыл стрельбу на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе – два человека погибли.

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