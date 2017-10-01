Школьника, забравшегося на вагон поезда в Сморгони, ударило током

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Игры на железной дороге закончились плачевно для 12-летнего школьника из Сморгони: мальчика ударило током после того, как он забрался на крышу вагона поезда, сообщило издание " Гродненская правда ".

Инцидент произошел в воскресенье 1 октября. Компания из четырех детей гуляла около железнодорожных путей в Сморгони. Школьник решил забраться на товарный вагон, над которым проходила электролиния контактной подвески. После чего, по данным свидетелей, произошел хлопок, и ребенок упал вниз.

С ожогами первой и второй степени (56% тела) мальчик был доставлен в реанимационное отделение центральной районной больницы, где находится до сих пор.

В этом году это не первый случай поражения током молодых людей на железнодорожных путях. В июле недалеко от станции Жлобин-Подольский было обнаружено обугленное тело подростка. Личность подростка установили: он учился в Жлобинском профтехколледже. По факту ЧП назначили проверку и экспертизы.