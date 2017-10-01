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Мальчик утонул в пруду возле дома своей бабушки в Глубокском районе

02.10.2017 11:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт – Sputnik. Глубокским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту утопления 5-летнего ребенка, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Мальчик утонул в пруду возле дома своей бабушки в Глубокском районе
© Pixabay
Полуторагодовалая девочка утонула в декоративном пруду прямо во дворе

Мальчик вместе с отцом и дядей из Витебска приехал погостить к бабушке и дедушке в Глубокский район. В минувшую субботу он находился во дворе дома вместе с родственниками. Однако в какой-то момент пропал из виду. Родители принялись искать ребенка, а спустя 10 минут обнаружили его в пруду во дворе дома. Следователи уточняют: водоем ограждений не имеет. На краю имеется настил, в конце которого в воде и был обнаружен труп малолетнего. 

Родственники вызвали бригаду скорой медицинской помощи, по прибытию которой была констатирована смерть ребенка.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится опрос свидетелей, выясняются обстоятельства произошедшего. Согласно полученной следователями информации, семья, в которой проживал мальчик, характеризуется положительно.

СК: двухлетний ребенок утонул в пруду в Бешенковичском районе>>

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Ребенок гулял во дворе вместе с родственниками, но в какой-то момент пропал из виду.

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