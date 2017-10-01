Мальчик утонул в пруду возле дома своей бабушки в Глубокском районе

МИНСК, 2 окт – Sputnik. Глубокским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту утопления 5-летнего ребенка, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.



© Pixabay Полуторагодовалая девочка утонула в декоративном пруду прямо во дворе

Мальчик вместе с отцом и дядей из Витебска приехал погостить к бабушке и дедушке в Глубокский район. В минувшую субботу он находился во дворе дома вместе с родственниками. Однако в какой-то момент пропал из виду. Родители принялись искать ребенка, а спустя 10 минут обнаружили его в пруду во дворе дома. Следователи уточняют: водоем ограждений не имеет. На краю имеется настил, в конце которого в воде и был обнаружен труп малолетнего.

Родственники вызвали бригаду скорой медицинской помощи, по прибытию которой была констатирована смерть ребенка.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится опрос свидетелей, выясняются обстоятельства произошедшего. Согласно полученной следователями информации, семья, в которой проживал мальчик, характеризуется положительно.

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