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Мальчик утонул в пруду возле дома своей бабушки в Глубокском районе
02.10.2017 11:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт – Sputnik. Глубокским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту утопления 5-летнего ребенка, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
Мальчик вместе с отцом и дядей из Витебска приехал погостить к бабушке и дедушке в Глубокский район. В минувшую субботу он находился во дворе дома вместе с родственниками. Однако в какой-то момент пропал из виду. Родители принялись искать ребенка, а спустя 10 минут обнаружили его в пруду во дворе дома. Следователи уточняют: водоем ограждений не имеет. На краю имеется настил, в конце которого в воде и был обнаружен труп малолетнего.
Родственники вызвали бригаду скорой медицинской помощи, по прибытию которой была констатирована смерть ребенка.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится опрос свидетелей, выясняются обстоятельства произошедшего. Согласно полученной следователями информации, семья, в которой проживал мальчик, характеризуется положительно.
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Ребенок гулял во дворе вместе с родственниками, но в какой-то момент пропал из виду.
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