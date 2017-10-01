ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Глубокском районе 5-летний мальчик утонул в пруду во дворе

02.10.2017 11:39 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Глубокском районе в пруду возле дома утонул 5-летний ребенок, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.


В пятницу, 29 сентября, мальчик вместе с отцом и дядей приехали из Витебска погостить к бабушке и дедушке, которые живут в Глубокском районе. В субботу ребенок вместе с отцом и другими родственниками находился во дворе. Около пяти часов вечера он пропал из вида. А через 10 минут отец обнаружил сына в пруду возле дома.

Водоем не имеет ограждений, к нему можно свободно подойти. На краю пруда — кладка, в конце которой в воде и нашли мальчика.

Родственники вызвали скорую, но спасти ребенка не удалось.


— Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают свидетелей, — сообщила Светлана Сахарова.

Семья мальчика характеризуется положительно.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водоем не имеет ограждений, к нему можно свободно подойти. На краю пруда - кладка, в конце которой в воде и нашли мальчика.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мальчик утонул в пруду возле дома своей бабушки в Глубокском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика