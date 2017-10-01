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В Глубокском районе 5-летний мальчик утонул в пруду во дворе
В Глубокском районе в пруду возле дома утонул 5-летний ребенок, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.
В пятницу, 29 сентября, мальчик вместе с отцом и дядей приехали из Витебска погостить к бабушке и дедушке, которые живут в Глубокском районе. В субботу ребенок вместе с отцом и другими родственниками находился во дворе. Около пяти часов вечера он пропал из вида. А через 10 минут отец обнаружил сына в пруду возле дома.
Водоем не имеет ограждений, к нему можно свободно подойти. На краю пруда — кладка, в конце которой в воде и нашли мальчика.
Родственники вызвали скорую, но спасти ребенка не удалось.
— Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают свидетелей, — сообщила Светлана Сахарова.
Семья мальчика характеризуется положительно.
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Водоем не имеет ограждений, к нему можно свободно подойти. На краю пруда - кладка, в конце которой в воде и нашли мальчика.
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Архив (ЧП)
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