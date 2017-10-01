В Глубокском районе 5-летний мальчик утонул в пруду во дворе

В Глубокском районе в пруду возле дома утонул 5-летний ребенок, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.





В пятницу, 29 сентября, мальчик вместе с отцом и дядей приехали из Витебска погостить к бабушке и дедушке, которые живут в Глубокском районе. В субботу ребенок вместе с отцом и другими родственниками находился во дворе. Около пяти часов вечера он пропал из вида. А через 10 минут отец обнаружил сына в пруду возле дома.

Водоем не имеет ограждений, к нему можно свободно подойти. На краю пруда — кладка, в конце которой в воде и нашли мальчика.

Родственники вызвали скорую, но спасти ребенка не удалось.





— Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опрашивают свидетелей, — сообщила Светлана Сахарова.

Семья мальчика характеризуется положительно.