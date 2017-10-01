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В Сморгони школьник, залезший на станции на вагон "товарняка", получил серьезные ожоги

02.10.2017 12:02 — ЧП | Tut.by  
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11-летний мальчик в больнице с ожогами 56% тела.

Днем 1 октября 6-классник с друзьями гуляли на территории железнодорожной станции Сморгонь, рассказали в Следственном комитете. Забравшись по лестнице на крышу подготовленного к отправке вагона, мальчик дотронулся рукой до находящегося над железнодорожным путем под напряжением контактного провода, — прозвучал хлопок, ребенок упал на землю.

Мальчик воспитывается в благополучной семье, на учетах не состоит, характеризуется положительно. Его состояние — тяжелое.

 
 
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