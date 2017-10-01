11-летний мальчик в больнице с ожогами 56% тела.

Днем 1 октября 6-классник с друзьями гуляли на территории железнодорожной станции Сморгонь, рассказали в Следственном комитете. Забравшись по лестнице на крышу подготовленного к отправке вагона, мальчик дотронулся рукой до находящегося над железнодорожным путем под напряжением контактного провода, — прозвучал хлопок, ребенок упал на землю.

Мальчик воспитывается в благополучной семье, на учетах не состоит, характеризуется положительно. Его состояние — тяжелое.