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В Сморгони школьник, залезший на станции на вагон "товарняка", получил серьезные ожоги
11-летний мальчик в больнице с ожогами 56% тела.
Днем 1 октября 6-классник с друзьями гуляли на территории железнодорожной станции Сморгонь,
Мальчик воспитывается в благополучной семье, на учетах не состоит, характеризуется положительно. Его состояние — тяжелое.
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11-летний мальчик в больнице с ожогами 56% тела.
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Архив (ЧП)
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