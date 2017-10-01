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#PrayForLasVegas: 20 человек погибли и не меньше 100 пострадали

02.10.2017 12:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт – Sputnik. Не меньше 20 человек погибли и еще около 100 получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный у казино Mandalay Bay в американском Лас-Вегасе. 

Полиция нейтрализовала стрелка и выяснила, что он является местным жителем. Подозреваемый стрелял, находись на 32-м этаже отеля Mandalay Bay.

Инцидент произошел во время кантри-фестиваля. Огонь был открыт, когда на сцене выступал исполнитель Джейсон Олдин. Услышав стрельбу, он некоторое время продолжал петь и затем скрылся за кулисами. На видеозаписи с места происшествия видно, что участники фестиваля также не сразу отреагировали на стрельбу из-за громкой музыки. Когда она прекратилась, стали слышны призывы пригнуться.

В соцсети Twitter запустили хэштэг #PrayForLasVegas. Очевидцы выложили в соцсеть видеозапись с места происшествия. Сразу после стрельбы люди пытались оказать помощь пострадавшим в ожидании скорой помощи.

Сейчас полиция разыскивает два автомобиля, на которых преступник мог подъехать к отелю. По словам одного из очевидцев, у отеля "Люксор" нашли "подозрительное устройство", сообщила Los Angeles Times. Полиция выясняет подробности и попросила жильцов близлежащих отелей оставаться в номерах.

 
Теги: Минск
 
 
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Стрелка нейтрализовала полиция города, предполагается, что он действовал в одиночку и был местным жителем.

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