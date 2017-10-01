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Из-за пожара в шкловском общежитии эвакуировали 6 детей и 13 взрослых
Пожар в общежитии на улице Первомайской в Шклове произошел в ночь на 1 октября. Из-за возгорания пришлось эвакуировать 19 человек, в том числе 6 детей — никто не пострадал, сообщили в
О возгорании спасателям сообщили около часа ночи. К их приезду из дверей пятиэтажного общежития шел дым.
Выяснилось, что пожар произошел в тамбуре центрального входа на первом этаже. Огонь повредил 4 детские коляски, велосипед, входную дверь из тамбура в общежитие, закопчены стены и потолок.
Причину пожара выясняют.
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Огонь повредил детские коляски, велосипед, входную дверь.
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Архив (ЧП)
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