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Суд по делу об убийстве минчанки Татьяны Курсевич начался в Минске

02.10.2017 13:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт — Sputnik. Минский городской суд начал рассматривать резонансное уголовного дело об убийстве минчанки Татьяны Курсевич, передает корреспондент Sputnik в понедельник из зала суда.

Суд по делу об убийстве минчанки Татьяны Курсевич начался в Минске
© Sputnik/
СК завершил расследование убийства минчанки Татьяны Курсевич

Обвиняемым по данному делу проходит минчанин Евгений Раздуев, который обвиняется по трем статьям уголовного кодекса. Государственный обвинитель Алеся Минец зачитала обвинение, Раздуев частично признал себя виновным, но отказался на данном этапе следствия давать показания, суд приступил к допросу потерпевших. Потерпевшими по делу признаны мать убитой минчанки, а также ее сын. Поскольку ребенок является несовершеннолетним, его интересы в суде представляет отец, бывший муж убитой. В понедельник во второй половине дня суд будет допрашивать свидетелей, ими признаны 4 человека.

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемый в убийстве молодой минчанки, которую две недели искала вся страна, частично признал вину, отказался давать показания в суде. Ему грозит наказание вплоть...

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