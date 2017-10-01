Суд по делу об убийстве минчанки Татьяны Курсевич начался в Минске

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Минский городской суд начал рассматривать резонансное уголовного дело об убийстве минчанки Татьяны Курсевич, передает корреспондент Sputnik в понедельник из зала суда.

Обвиняемым по данному делу проходит минчанин Евгений Раздуев, который обвиняется по трем статьям уголовного кодекса. Государственный обвинитель Алеся Минец зачитала обвинение, Раздуев частично признал себя виновным, но отказался на данном этапе следствия давать показания, суд приступил к допросу потерпевших. Потерпевшими по делу признаны мать убитой минчанки, а также ее сын. Поскольку ребенок является несовершеннолетним, его интересы в суде представляет отец, бывший муж убитой. В понедельник во второй половине дня суд будет допрашивать свидетелей, ими признаны 4 человека.