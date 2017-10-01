Стрелок из Лас-Вегаса: полиция назвала имя убийцы 50 человек

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Стрельбу в Лас-Вегасе, жертвами которой стали более 50 человек, устроил местный житель по имени Стивен Пэддок, сообщили в полиции.



© REUTERS/ Steve Marcus #PrayForLasVegas: 20 человек погибли и не меньше 100 пострадали

Число жертв стрелка из Лас-Вегаса постоянно растет, первоночально было сообщение о двух погибших, потом о 20-ти и еще 100 получивших ранения.

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По последним данным Стивен Пэддок при стрельбе в центре города между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay убил 50 человек. Стрельба шла с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте кантри-музыки, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек.

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Полиция американского города Лас-Вегас опубликовала фотографию знакомой злоумышленника, устроившего стрельбу во время концерта. Уточняется, что 64-летний Стивен Пэддок, по предварительным данным, не имел связей с терроризмом.

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Полиция ищет знакомую злоумышленника, устроившего стрельбу: имя разыскиваемой девушки — Мэри Лу Дэнли, она путешествовала вместе с подозреваемым. Кроме того, разыскиваются два автомобиля — внедорожник марки Hyunday Tuscon и минивэн марки Chrysler Pacifica Touring.