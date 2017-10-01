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СК: погибшие в домашних родах в Березино двойняшки родились живыми
02.10.2017 13:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт — Sputnik. Девочки-двойняшки, обнаруженные мертвыми после домашних родов в Березино, по предварительным данным, родились живыми, сообщили в управлении Следственного комитета по Минской области.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Точная причина их смерти будет известна по результатам лабораторных исследований, проведение которых поручено экспертам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области", — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Мертвых девочек обнаружила в ванной комнате прибывшая по месту жительства 29-летней жительницы Березино оперативно-следственная группа. Сигнал в правоохранительные органы поступил из больницы, куда в тяжелом состоянии была доставлена молодая женщина. Медики выяснили, что она недавно родила и потеряла много крови. Спасти женщину не удалось, она умерла в больнице.
Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности матерью двум новорожденным детям (ч. 2 ст. 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь), сообщила Татьяна Белоног.
В рамках расследования продолжается проведение комплекса следственных и процессуальных действий, рассказали в УСК. Собираются характеризующие материалы, изучаются изъятые медицинские документы и объекты, необходимые для установления всех возможных факторов поведения женщины.
Следствие планирует инициировать на основании собранных данных проведение посмертной психолого-психиатрической экспертизы.
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Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности матерью двум новорожденным детям.
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