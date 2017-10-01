Двое украинцев специально приехали в Минск, чтобы продавать спайсы

МИНСК, 2 окт – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске двух граждан Украины, которые занимались распространением психотропов, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Закладчиков обнаружили случайно: сотрудник наркоконтроля Московского РУВД заметил человека, который сфотографировал электрощит, а потом что-то закопал в землю.

"Во время задержания было изъято десять свертков с курительной смесью, содержащей в своем составе особо опасное психотропное вещество ТМРС-2201, и пять свертков с опасным психотропом Альфа-PVP", – сказали в ГУВД.

По информации правоохранителей, задержанный – 36-летний гражданин Украины – рассказал, что две недели назад с родственником приехал в Минск, чтобы заработать на продаже наркотиков. Родственника задержали в тот же день на квартире, которую мужчины снимали. Там же было обнаружены еще наркотики, а также весы и пакеты для фасовки.

В отношении украинцев было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).