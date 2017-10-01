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У абонентов Гродненщины проблемы с интернетом и звонками
02.10.2017 15:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт — Sputnik. Абоненты двух белорусских сотовых операторов испытывают трудности с подключением к интернету и звонками из-за перебоев в работе кабеля связи.
Днем в понедельник на сети внешнего интернет-провайдера на участке Минск-Радошковичи произошла авария — из-за этого часть пользователей услуг мобильной связи
Так, перебои с работой интернета и звонками наблюдаются у абонентов life:) и МТС в Гродно и Гродненской области. Как уточнили в компании МТС, перебои возможны не только на Гродненщине, но и в Браславском и Поставском районах Витебской области, Мядельском и Молодечненском районах Минской области.
Как заверяет life:), жителей других областей авария не коснулась.
Какого рода сбой произошел в работе магистрального кабеля связи и как быстро он будет решен, в компаниях-операторах не уточняют. В свою очередь, Белтелеком еще не ответил на запрос Sputnik.
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Прерывание в предоставлении услуг связано с аварией на участке кабеля связи.
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