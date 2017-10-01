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Грибник-литовец заблудился и случайно пришел в Беларусь
02.10.2017 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт – Sputnik. Пограничники Лидского погранотряда задержали в Вороновском районе гражданина Литвы, который, собирая грибы, случайно зашел на территорию Беларуси, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном пограничном комитете республики.
Грибника обнаружили 30 сентября в Вороновском районе благодаря информации, поступившей от местных жителей.
"За нарушение режима границы задержали гражданина Литвы. Мужчина во время сбора грибов потерял ориентировку и неумышленно оказался на сопредельной территории", – сказали в ГПК.
По информации комитета литовцу было вынесено предупреждение, ему также запретили въезжать в Беларусь на год.
В тот же день пограничники передали нарушителя литовским коллегам.
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Литовцу было вынесено предупреждение, ему также запретили въезжать в Беларусь на год.
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