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Грибник-литовец заблудился и случайно пришел в Беларусь

02.10.2017 16:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт – Sputnik. Пограничники Лидского погранотряда задержали в Вороновском районе гражданина Литвы, который, собирая грибы, случайно зашел на территорию Беларуси, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном пограничном комитете республики.

Грибник-литовец заблудился и случайно пришел в Беларусь
CC BY 2.0 / prof.bizzarro / light in the wood#27390p
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Грибника обнаружили 30 сентября в Вороновском районе благодаря информации, поступившей от местных жителей.

"За нарушение режима границы задержали гражданина Литвы. Мужчина во время сбора грибов потерял ориентировку и неумышленно оказался на сопредельной территории", – сказали в ГПК.

По информации комитета литовцу было вынесено предупреждение, ему также запретили въезжать в Беларусь на год.

В тот же день пограничники передали нарушителя литовским коллегам.

 
Теги: Минск
 
 
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Литовцу было вынесено предупреждение, ему также запретили въезжать в Беларусь на год.

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