|
Два бесправника, один из них пьяный, столкнулись в Каменецком районе
02.10.2017 16:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП с участием двух мотоциклов в Каменецком районе, в результате которого три человека получили травмы, сообщили Sputnik в понедельник в Госавтоинспекции Брестской области.
© Фото: ГАИ Гродно
Авария произошла в минувшее воскресенье около полуночи на гравийной дороге между деревнями Дворец и Верховичи. Столкнулись мотоциклы ММВЗ и "Иж Планета-2".
В результате ДТП пострадали 19-ти и 34-летний водители мототранспорта, а также 32-летняя пассажирка "минскача". Все трое были помещены в медучреждения. В ГАИ отметили, что пострадавших обнаружили водители около 06:30 утра.
Проверка показала, что управлявший ММВЗ в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения (1,8 промилле) и ранее был лишен водительского удостоверения. Второй мотоциклист никогда не получал водительских прав.
Также установлено, что при движении в темное время суток мотоциклисты ехали с выключенными фарами и были без мотошлемов, как и пассажирка одного из байков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мотоциклистов, столкнувшихся около полуночи, обнаружили проезжавшие мимо водители около семи утра.
|
Архив (ЧП)
Комментарии