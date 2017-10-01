Два бесправника, один из них пьяный, столкнулись в Каменецком районе

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП с участием двух мотоциклов в Каменецком районе, в результате которого три человека получили травмы, сообщили Sputnik в понедельник в Госавтоинспекции Брестской области.



© Фото: ГАИ Гродно Скутерист попал в реанимацию после столкновения с VW в Гродно

Авария произошла в минувшее воскресенье около полуночи на гравийной дороге между деревнями Дворец и Верховичи. Столкнулись мотоциклы ММВЗ и "Иж Планета-2".

В результате ДТП пострадали 19-ти и 34-летний водители мототранспорта, а также 32-летняя пассажирка "минскача". Все трое были помещены в медучреждения. В ГАИ отметили, что пострадавших обнаружили водители около 06:30 утра.

Проверка показала, что управлявший ММВЗ в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения (1,8 промилле) и ранее был лишен водительского удостоверения. Второй мотоциклист никогда не получал водительских прав.

Также установлено, что при движении в темное время суток мотоциклисты ехали с выключенными фарами и были без мотошлемов, как и пассажирка одного из байков.