ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два бесправника, один из них пьяный, столкнулись в Каменецком районе

02.10.2017 16:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП с участием двух мотоциклов в Каменецком районе, в результате которого три человека получили травмы, сообщили Sputnik в понедельник в Госавтоинспекции Брестской области.

Два бесправника, один из них пьяный, столкнулись в Каменецком районе
© Фото: ГАИ Гродно
Скутерист попал в реанимацию после столкновения с VW в Гродно

Авария произошла в минувшее воскресенье около полуночи на гравийной дороге между деревнями Дворец и Верховичи. Столкнулись мотоциклы ММВЗ и "Иж Планета-2".

В результате ДТП пострадали 19-ти и 34-летний водители мототранспорта, а также 32-летняя пассажирка "минскача". Все трое были помещены в медучреждения. В ГАИ отметили, что пострадавших обнаружили водители около 06:30 утра.

Проверка показала, что управлявший ММВЗ в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения (1,8 промилле) и ранее был лишен водительского удостоверения. Второй мотоциклист никогда не получал водительских прав.

Также установлено, что при движении в темное время суток мотоциклисты ехали с выключенными фарами и были без мотошлемов, как и пассажирка одного из байков.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мотоциклистов, столкнувшихся около полуночи, обнаружили проезжавшие мимо водители около семи утра.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Грибник-литовец заблудился и случайно пришел в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика