ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина ворвался в больницу в Ереване и устроил стрельбу

02.10.2017 17:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Мужчина, вооруженный автоматом, открыл огонь в ереванском медицинском центре "Армения", полиция задержала стрелявшего, сообщает Sputnik Армения.

ЧП произошло в понедельник: вооруженный мужчина проник в медцентр и открыл беспорядочную стрельбу на третьем этаже здания. Стрелявшего удалось обезвредить, полиция доставила его в отделение. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Как выяснилось, ранее в медцентр для прохождения обследования был доставлен арестант, который проходит по делу вооруженной банды, планировавшей госпереворот в Армении. По информации Sputnik Армения сведениям, неизвестный мужчина пытался организовать побег пациента. Попытку побега удалось пресечь. Оба мужчины обезврежены.

На месте происшествия работают сотрудники Ереванского управления полиции, представители Следственного комитета административных округов Ачапняк и Давидашен.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападение на больницу было спланированной попыткой побега одного из участников банды, планировавшей переворот в Армении.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Два бесправника, один из них пьяный, столкнулись в Каменецком районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика