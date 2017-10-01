Мужчина ворвался в больницу в Ереване и устроил стрельбу

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Мужчина, вооруженный автоматом, открыл огонь в ереванском медицинском центре "Армения", полиция задержала стрелявшего, сообщает Sputnik Армения .

ЧП произошло в понедельник: вооруженный мужчина проник в медцентр и открыл беспорядочную стрельбу на третьем этаже здания. Стрелявшего удалось обезвредить, полиция доставила его в отделение. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Как выяснилось, ранее в медцентр для прохождения обследования был доставлен арестант, который проходит по делу вооруженной банды, планировавшей госпереворот в Армении. По информации Sputnik Армения сведениям, неизвестный мужчина пытался организовать побег пациента. Попытку побега удалось пресечь. Оба мужчины обезврежены.

На месте происшествия работают сотрудники Ереванского управления полиции, представители Следственного комитета административных округов Ачапняк и Давидашен.