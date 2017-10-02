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Количество погибших в результате стрельбы в Вегасе увеличилось до 58
02.10.2017 21:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт — Sputnik. Число жертв стрелка на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе увеличилось до 58, передают американские СМИ.
© REUTERS/ Steve Marcus TPX IMAGES OF THE DAY
Трагедия произошла накануне вечером по местному времени — в игровой столице США 64-летний Стивен Пэддок
Огонь велся с 32-го этажа отеля. В номере, где находился Пэддок, обнаружено восемь единиц огнестрельного оружия. Сам стрелок покончил с собой до того, как полиция обнаружила его местонахождение.
Количество пострадавших в результате самого массового публичного расстрела также увеличилось — их более 500.
По информации
ФБР описывало Пэддока-старшего как психопата с суицидальными наклонностями.
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Число пострадавших насчитывает уже более 500 человек, а отец стрелка в свое время прославился как один из самых разыскиваемых преступников.
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