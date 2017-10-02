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Количество погибших в результате стрельбы в Вегасе увеличилось до 58

02.10.2017 21:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт — Sputnik. Число жертв стрелка на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе увеличилось до 58, передают американские СМИ.

Количество погибших в результате стрельбы в Вегасе увеличилось до 58
© REUTERS/ Steve Marcus TPX IMAGES OF THE DAY
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Трагедия произошла накануне вечером по местному времени — в игровой столице США 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по многочисленной публике, пришедшей послушать музыку.

Огонь велся с 32-го этажа отеля. В номере, где находился Пэддок, обнаружено восемь единиц огнестрельного оружия. Сам стрелок покончил с собой до того, как полиция обнаружила его местонахождение.

Количество пострадавших в результате самого массового публичного расстрела также увеличилось — их более 500.

По информации Daily Mail, отец стрелка, Бенджамин Пэддок, в конце 1960-х сбежал из тюрьмы, где отбывал 20-летний срок за ограбления банков, и попал в список самых разыскиваемых преступников в США.

ФБР описывало Пэддока-старшего как психопата с суицидальными наклонностями.

 
Теги: Минск
 
 
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Число пострадавших насчитывает уже более 500 человек, а отец стрелка в свое время прославился как один из самых разыскиваемых преступников.

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