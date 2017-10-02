Количество погибших в результате стрельбы в Вегасе увеличилось до 58

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Число жертв стрелка на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе увеличилось до 58, передают американские СМИ.



© REUTERS/ Steve Marcus TPX IMAGES OF THE DAY Лукашенко направил Трампу соболезнования в связи с трагедией в Вегасе

Трагедия произошла накануне вечером по местному времени — в игровой столице США 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по многочисленной публике , пришедшей послушать музыку.

Огонь велся с 32-го этажа отеля. В номере, где находился Пэддок, обнаружено восемь единиц огнестрельного оружия. Сам стрелок покончил с собой до того, как полиция обнаружила его местонахождение.

Количество пострадавших в результате самого массового публичного расстрела также увеличилось — их более 500.

По информации Daily Mail , отец стрелка, Бенджамин Пэддок, в конце 1960-х сбежал из тюрьмы, где отбывал 20-летний срок за ограбления банков, и попал в список самых разыскиваемых преступников в США.

ФБР описывало Пэддока-старшего как психопата с суицидальными наклонностями.