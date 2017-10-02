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ГАИ рассказала подробности ДТП двух мотоциклистов в Каменецком районе
02.10.2017 20:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт — Sputnik. Один из водителей-участников ДТП в Каменецком районе был лишен водительского удостоверения, второй никогда не имел водительских прав, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.
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© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
Авария произошла практически в полночь воскресенья
В результате дорожного инцидента пострадали оба мотоциклиста, также была травмирована 32-летняя пассажирка "Минскача". Пострадавших обнаружили проезжавшие мимо автомобилисты лишь в 6:30 утра. Все трое были госпитализированы.
Как отметили в ГАИ, оба мотоцикла ехали с выключенными фарами, водители были без мотошлемов. Также выяснилось, что 34-летний мужчина, управлявший "Минском", был лишен водительских прав, а 19-летний водитель "ИЖа" никогда их не получал.
Медосвидетельствование показало в крови у водителя ММВЗ 1,8 промилле алкоголя, и ранее он неоднократно привлекался к ответственности за пьяную езду.
По факту ночной аварии ГАИ проводит проверку.
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Оба мотоцикла ехали в темноте без включенных фар, водители были без шлемов, а один из байкеров был пьян.
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