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ГАИ рассказала подробности ДТП двух мотоциклистов в Каменецком районе

02.10.2017 20:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт — Sputnik. Один из водителей-участников ДТП в Каменецком районе был лишен водительского удостоверения, второй никогда не имел водительских прав, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.

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© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
ГАИ об аварии с байкером в Гомеле: Peugeot не уступил дорогу

Авария произошла практически в полночь воскресенья на "гравийке" между деревнями Верховичи и Дворец. По предварительным данным, мотоциклы ММВЗ и ИЖ Планета-2 столкнулись лоб-в-лоб.

В результате дорожного инцидента пострадали оба мотоциклиста, также была травмирована 32-летняя пассажирка "Минскача". Пострадавших обнаружили проезжавшие мимо автомобилисты лишь в 6:30 утра. Все трое были госпитализированы.

Как отметили в ГАИ, оба мотоцикла ехали с выключенными фарами, водители были без мотошлемов. Также выяснилось, что 34-летний мужчина, управлявший "Минском", был лишен водительских прав, а 19-летний водитель "ИЖа" никогда их не получал.

Медосвидетельствование показало в крови у водителя ММВЗ 1,8 промилле алкоголя, и ранее он неоднократно привлекался к ответственности за пьяную езду.

По факту ночной аварии ГАИ проводит проверку.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Оба мотоцикла ехали в темноте без включенных фар, водители были без шлемов, а один из байкеров был пьян.

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