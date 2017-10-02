Обвиняемый в убийстве Курсевич: в СК заставили записать признание

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Обвиняемый в убийстве Татьяны Курсевич после задержания написал у следователя два чистосердечных признания, от которых потом частично отказался в суде.



© Sputnik / Виктор Толочко Суд по делу об убийстве минчанки Татьяны Курсевич начался в Минске

В Минском городском суде в понедельник началось слушание дела об убийстве минчанки Татьяны Курсевич. Пропавшую женщину осенью прошлого года искала вся страна. Она исчезла вместе с автомобилем Audi A3 с характерной приметой — красным бампером на светлом авто. Ее тело было обнаружено спустя две недели в хозпостройке в Вилейском районе. На скамье подсудимых бойфренд молодой женщины, который обвиняется в убийстве и краже принадлежавших Татьяне денег и документов.

Накануне показания дал бывший муж погибшей, который подчеркнул, что, по его мнению, обвиняемый заслуживает самого строгого наказания . Именно бывшему мужу пришлось опознавать тело Татьяны. "И было видно, что над ним издевались", — отметил бывший муж в суде.

Относился как к собственности

В суде также была допрошена минчанка Светлана Букреева, которая 15 лет дружила с Татьяной Курсевич.

По ее словам, с обвиняемым ее летом 2016 года познакомила Татьяна.



© Sputnik / Виктор Толочко Бывший муж убитой Курсевич: Татьяна была добрая и мягкая

Прокурор попросила охарактеризовать отношения Татьяны Курсевич и обвиняемого, на что свидетельница ответила: "Он человек очень закрытый. Относился к Татьяне как своей собственности, испытывал ревность. Если бы можно было посадить ее в клетку, посадил".

По ее словам, к такому выводу она пришла из-за того, что "Татьяна стала реже видеться с друзьями".

Вместе с тем она сообщила, что Татьяна планировала дальнейшую совместную жизнь с обвиняемым, речь шла о приобретении дома в деревне.

Отвечая на вопросы адвокатов, могли ли быть у убитой женщины поклонники кроме обвиняемого, свидетельница сказала, что подобное было невозможно. Суд и адвокаты просили свидетельницу конкретизировать — к кому именно ревновал обвиняемый Татьяну, на что подруга уточнила "к общению с друзьями".

Когда начали искать Татьяну, которая перестала выходить на связь, позвонили обвиняемому и он ответил, что "Татьяна находится в Минске, у нее все хорошо, а сам он находится в России". Потом подруга начала звонить на работу, бывшему мужу убитой, ее матери, говорить о необходимости написать заявление в милицию, обращалась к волонтерам "Ангела".

Она уточнила, что Татьяна Курсевич развелась со своим мужем Вадимом в октябре 2016 года.



© Sputnik / Виктор Толочко Государственный обвинитель Алеся Минец

Два чистосердечных признания

После допроса свидетелей начали обозревать письменные материалы дела, согласно которым сроки следствия по данному делу продлевались не менее трех раз. Боле чем через 8 месяцев после задержания в отношении обвиняемого было возбуждено еще одно уголовное дело, за уничтожение документов — свидетельства о рождении сына убитой. Позднее все три уголовных дела за убийство, кражу и уничтожение документов были объединены в одно производство.

Кроме этого, была зачитана информация о том, что обвиняемый Раздуев 2008 и 2012 годах привлекался к административной ответственности и к уголовной по ст. 205 "Кража".

Согласно письменным материалам дела, в день задержания, 24 ноября 2016 года, Раздуев написал чистосердечное признание в том, что совершил убийство Курсевич по неосторожности. Он неумышленно толкнул женщину, она ударилась об угол кровати и потеряла сознание, не приходила в себя.

Согласно заявлению, обвиняемый завернул тело в простыню, положил в покрывало, отнес в автомобиль, наутро отвез на такси сына убитой в школу, вернулся в квартиру, забрал вещи и поехал в направлении Молодечно, где в лесном массиве захоронил тело.

Отвечая на вопросы прокурора, обвиняемый ответил, что действительно писал такое чистосердечное признание, но оно не соответствует действительности, его заставили написать следователи.

Как следует из письменных материалов дела, на следующий день, 25 ноября он написал еще одно чистосердечное признание. В соответствии с ним в ходе возникшей ссоры он начал наносить удары ногами и руками в область туловища Курсевич, потом взял топор и нанес примерно два удара в голову, потом отнес тело женщины в автомашину, утром отвез ребенка в школу, потом поехал хоронить тело в лесном массиве в Вилейском районе.

В заявлении он написал, там он выкопал яму, положил тело, закопал, закрыл листьями и ветками, а вещи, в которых был в момент захоронения, спрятал.

На вопрос суда о том, соответствуют ли данные показания действительности, он ответил, что частично. По его словам, не соответствует действительности то, что похоронил в лесу и что наносил удары ногами и руками. "Только топором три-четыре удара",- сказал обвиняемый.

Отвечая на вопрос суда, почему он написал такое чистосердечное признание, он сказал: "подсказали сокамерники".

Ревность к друзьям

В суде также была допрошена минчанка Светлана Букреева, которая 15 лет дружила с Татьяной Курсевич. По ее словам, она находилась в дружеских отношениях с бывшим мужем, а с обвиняемым ее летом 2016 года познакомила Татьяна.

Прокурор попросила охарактеризовать отношения Татьяны Курсевич и обвиняемого, на что она ответила: "Он человек очень закрытый. Относился к Татьяне как своей собственности, испытывал ревность. Если бы можно было посадить ее в клетку, посадил". По ее словам, к такому выводу она пришла из-за того, что "Татьяна стала реже видеться с друзьями".

Вместе с тем она сообщила, что Татьяна планировала дальнейшую совместную жизнь с обвиняемым, речь шла о приобретении дома. Отвечая на вопросы адвокатов, могли ли быть у убитой женщины поклонники кроме обвиняемого, она сказала, что "не могли". Суд и адвокаты просили свидетельницу конкретизировать — к ому именно ревновал обвиняемый Татьяну, на что подруга уточнила "к общению с друзьями".

Свидетель также рассказала, что когда начали искать Татьяну, которая перестала выходить на связь, позвонили обвиняемому и он ответил, что "Татьяна находится в Минске, у нее все хорошо, а сам он находится в России". Потом она начала звонить на работу, бывшему мужу убитой, ее матери, говорить о необходимости написать заявление в милицию, обращалась к волонтерам "Ангела". Она уточнила, что Татьяна Курсевич развелась со своим мужем Вадимом в октябре 2016 года.

Завтра, 3 октября Минский городской суд продолжит слушания по делу об убийстве минчанки Татьяны Курсевич.