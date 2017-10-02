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Около 10 тысяч берлинцев эвакуировали из-за бомбы Второй мировой

03.10.2017 08:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт — Sputnik. Около десяти тысяч жителей берлинского района Шенеберг эвакуировали из-за найденной советской бомбы Второй мировой войны, передают немецкие СМИ со ссылкой на городскую пожарную службу.

250-килограммовый неразорвавшийся боеприпас был обнаружен в ходе строительных работ в Шенеберге.

Полиция и сотрудники экстренных служб эвакуировали всех жителей в радиусе 500 метров от места нахождения бомбы. Также были перекрыты близлежащие улицы. На время операции была перекрыта станция метро Insbruker Platz, а также ближайшая остановка городских поездов.

Боеприпас был извлечен из грунта и вывезен саперными командами. Операция по эвакуации и извлечению боеприпаса заняла 14 часов. Всего в операции принимали участие 450 полицейских, а также пожарные и сотрудники Красного Креста.

 
Теги: Минск
 
 
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В операции принимали участие 450 полицейских, а также саперы, пожарные и представители Красного Креста.

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